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В Ингушетии полицейские изъяли сотни боеприпасов и взрывное устройство - РИА Новости, 19.10.2024
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21:07 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ingushetiya-1978920655.html
В Ингушетии полицейские изъяли сотни боеприпасов и взрывное устройство
В Ингушетии полицейские изъяли сотни боеприпасов и взрывное устройство - РИА Новости, 19.10.2024
В Ингушетии полицейские изъяли сотни боеприпасов и взрывное устройство
Сотрудниками полиции изъяты несколько сотен боеприпасов и взрывное устройство у четверых жителей Ингушетии, сообщает ГУМВД РФ региона. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T21:07
2024-10-19T21:07
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Сотрудниками полиции изъяты несколько сотен боеприпасов и взрывное устройство у четверых жителей Ингушетии, сообщает ГУМВД РФ региона. "Полицией из незаконного хранения изъяты сотни боеприпасов и взрывное устройство. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Назрани, Магасе и Экажеве обнаружены и изъяты в общей сложности 3 боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, кустарно изготовленное взрывное устройство, массой более 10 кг, 427 боеприпасов различного калибра к ручному огнестрельному оружию", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1, части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов), злоумышленники задержаны.
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происшествия, россия, назрань, магас
Происшествия, Россия, Назрань, Магас
В Ингушетии полицейские изъяли сотни боеприпасов и взрывное устройство

У четырех жителей Ингушетии изъяли сотни боеприпасов и взрывное устройство

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Сотрудниками полиции изъяты несколько сотен боеприпасов и взрывное устройство у четверых жителей Ингушетии, сообщает ГУМВД РФ региона.
"Полицией из незаконного хранения изъяты сотни боеприпасов и взрывное устройство. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Назрани, Магасе и Экажеве обнаружены и изъяты в общей сложности 3 боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, кустарно изготовленное взрывное устройство, массой более 10 кг, 427 боеприпасов различного калибра к ручному огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1, части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов), злоумышленники задержаны.
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