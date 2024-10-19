https://ria.ru/20241019/ingushetiya-1978920655.html

В Ингушетии полицейские изъяли сотни боеприпасов и взрывное устройство

В Ингушетии полицейские изъяли сотни боеприпасов и взрывное устройство - РИА Новости, 19.10.2024

В Ингушетии полицейские изъяли сотни боеприпасов и взрывное устройство

Сотрудниками полиции изъяты несколько сотен боеприпасов и взрывное устройство у четверых жителей Ингушетии, сообщает ГУМВД РФ региона. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T21:07

2024-10-19T21:07

2024-10-19T21:07

происшествия

россия

назрань

магас

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ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Сотрудниками полиции изъяты несколько сотен боеприпасов и взрывное устройство у четверых жителей Ингушетии, сообщает ГУМВД РФ региона. "Полицией из незаконного хранения изъяты сотни боеприпасов и взрывное устройство. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Назрани, Магасе и Экажеве обнаружены и изъяты в общей сложности 3 боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, кустарно изготовленное взрывное устройство, массой более 10 кг, 427 боеприпасов различного калибра к ручному огнестрельному оружию", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1, части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов), злоумышленники задержаны.

https://ria.ru/20240828/ingushetija-1968900603.html

россия

назрань

магас

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происшествия, россия, назрань, магас