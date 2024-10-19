https://ria.ru/20241019/gosduma-1978861022.html
В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника
В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника - РИА Новости, 19.10.2024
В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в НАТО в роли наемника. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:44
2024-10-19T08:44
2024-10-19T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в НАТО в роли наемника. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы, который включает в том числе приглашение Украины в НАТО с последующим членством. "Если Зеленскому так не терпится, то один из пунктов своего плана он может осуществить самостоятельно и очень быстро, подписав контракт как гражданин Украины в роли наемника с армией НАТО и тем самым вступить в альянс в индивидуальном порядке", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, бойцом Зеленского могут конечно и не взять, так как он может потеряться в окопных стандартах НАТО. "Но для тренировок и стрельбы по бегущей малозаметной мишени он, пожалуй, будет просто не заменим", - сказал Шеремет. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, нато, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника
Депутат Шеремет предложил Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в НАТО в роли наемника.
Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы, который включает в том числе приглашение Украины в НАТО с последующим членством.
"Если Зеленскому так не терпится, то один из пунктов своего плана он может осуществить самостоятельно и очень быстро, подписав контракт как гражданин Украины в роли наемника с армией НАТО и тем самым вступить в альянс в индивидуальном порядке", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, бойцом Зеленского могут конечно и не взять, так как он может потеряться в окопных стандартах НАТО
.
"Но для тренировок и стрельбы по бегущей малозаметной мишени он, пожалуй, будет просто не заменим", - сказал Шеремет.
В РФ
не раз заявляли, что именно ориентация Киева
на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине
.