https://ria.ru/20241019/gosduma-1978861022.html

В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника

В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника - РИА Новости, 19.10.2024

В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в НАТО в роли наемника. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:44

2024-10-19T08:44

2024-10-19T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в НАТО в роли наемника. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы, который включает в том числе приглашение Украины в НАТО с последующим членством. "Если Зеленскому так не терпится, то один из пунктов своего плана он может осуществить самостоятельно и очень быстро, подписав контракт как гражданин Украины в роли наемника с армией НАТО и тем самым вступить в альянс в индивидуальном порядке", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, бойцом Зеленского могут конечно и не взять, так как он может потеряться в окопных стандартах НАТО. "Но для тренировок и стрельбы по бегущей малозаметной мишени он, пожалуй, будет просто не заменим", - сказал Шеремет. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, нато, госдума рф