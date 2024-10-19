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В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника - РИА Новости, 19.10.2024
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08:44 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/gosduma-1978861022.html
В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника
В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника - РИА Новости, 19.10.2024
В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в НАТО в роли наемника. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:44
2024-10-19T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в НАТО в роли наемника. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы, который включает в том числе приглашение Украины в НАТО с последующим членством. "Если Зеленскому так не терпится, то один из пунктов своего плана он может осуществить самостоятельно и очень быстро, подписав контракт как гражданин Украины в роли наемника с армией НАТО и тем самым вступить в альянс в индивидуальном порядке", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, бойцом Зеленского могут конечно и не взять, так как он может потеряться в окопных стандартах НАТО. "Но для тренировок и стрельбы по бегущей малозаметной мишени он, пожалуй, будет просто не заменим", - сказал Шеремет. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, нато, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме предложили Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника

Депутат Шеремет предложил Зеленскому вступить в НАТО в роли наемника

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в НАТО в роли наемника.
Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы, который включает в том числе приглашение Украины в НАТО с последующим членством.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"
19 сентября, 09:53
"Если Зеленскому так не терпится, то один из пунктов своего плана он может осуществить самостоятельно и очень быстро, подписав контракт как гражданин Украины в роли наемника с армией НАТО и тем самым вступить в альянс в индивидуальном порядке", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, бойцом Зеленского могут конечно и не взять, так как он может потеряться в окопных стандартах НАТО.
"Но для тренировок и стрельбы по бегущей малозаметной мишени он, пожалуй, будет просто не заменим", - сказал Шеремет.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию
9 мая, 06:40
 
В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметНАТОГосдума РФ
 
 
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