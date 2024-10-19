https://ria.ru/20241019/gaza-1978847656.html

Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе

Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе - РИА Новости, 19.10.2024

Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе

Члены Совета Безопасности ООН рассматривают возможность принятия новой резолюции о прекращении огня в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T01:34

2024-10-19T01:34

2024-10-19T01:34

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ООН, 19 окт - РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН рассматривают возможность принятия новой резолюции о прекращении огня в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. "Они (члены Совбеза ООН - ред.) обсуждают и дебатируют, среди прочего, о возможности принятия резолюции, призывающей, среди прочего, к немедленному прекращению огня", - сказал Мансур журналистам в ходе пресс-подхода. Палестинский дипломат не уточнил, готовится ли соответствующий проект резолюции и кто выступил инициатором возможного документа. Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке". Постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя ранее отмечал, что РФ готова поддержать новые инициативы Совбеза ООН о перемирии в Газе взамен принятой по настоянию США резолюции.

https://ria.ru/20241019/izrail-1978846440.html

https://ria.ru/20241009/izrail-1977306522.html

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