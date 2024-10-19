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Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе - РИА Новости, 19.10.2024
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01:34 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/gaza-1978847656.html
Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе
Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе - РИА Новости, 19.10.2024
Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе
Члены Совета Безопасности ООН рассматривают возможность принятия новой резолюции о прекращении огня в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T01:34
2024-10-19T01:34
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ООН, 19 окт - РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН рассматривают возможность принятия новой резолюции о прекращении огня в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. "Они (члены Совбеза ООН - ред.) обсуждают и дебатируют, среди прочего, о возможности принятия резолюции, призывающей, среди прочего, к немедленному прекращению огня", - сказал Мансур журналистам в ходе пресс-подхода. Палестинский дипломат не уточнил, готовится ли соответствующий проект резолюции и кто выступил инициатором возможного документа. Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке". Постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя ранее отмечал, что РФ готова поддержать новые инициативы Совбеза ООН о перемирии в Газе взамен принятой по настоянию США резолюции.
https://ria.ru/20241019/izrail-1978846440.html
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в мире, цены на нефть, сша, россия, палестина, рияд мансур, джо байден, василий небензя, оон, совет безопасности оон
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Палестина, Рияд Мансур, Джо Байден, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе

Миссия Палестины при ООН: члены Совбеза обсуждают прекращение огня в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ООН, 19 окт - РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН рассматривают возможность принятия новой резолюции о прекращении огня в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
"Они (члены Совбеза ООН - ред.) обсуждают и дебатируют, среди прочего, о возможности принятия резолюции, призывающей, среди прочего, к немедленному прекращению огня", - сказал Мансур журналистам в ходе пресс-подхода.
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Палестинский дипломат не уточнил, готовится ли соответствующий проект резолюции и кто выступил инициатором возможного документа.
Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке".
Постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя ранее отмечал, что РФ готова поддержать новые инициативы Совбеза ООН о перемирии в Газе взамен принятой по настоянию США резолюции.
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В миреЦены на нефтьСШАРоссияПалестинаРияд МансурДжо БайденВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООН
 
 
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