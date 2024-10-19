https://ria.ru/20241019/gaza-1978847656.html
Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе
Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе - РИА Новости, 19.10.2024
Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе
Члены Совета Безопасности ООН рассматривают возможность принятия новой резолюции о прекращении огня в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T01:34
2024-10-19T01:34
2024-10-19T01:34
в мире
цены на нефть
сша
россия
палестина
рияд мансур
джо байден
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261378_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_f7a7c1fbabc182e7b019ae2e545c85d0.jpg
ООН, 19 окт - РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН рассматривают возможность принятия новой резолюции о прекращении огня в секторе Газа, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. "Они (члены Совбеза ООН - ред.) обсуждают и дебатируют, среди прочего, о возможности принятия резолюции, призывающей, среди прочего, к немедленному прекращению огня", - сказал Мансур журналистам в ходе пресс-подхода. Палестинский дипломат не уточнил, готовится ли соответствующий проект резолюции и кто выступил инициатором возможного документа. Последний документ, принятый Советом Безопасности ООН по теме войны в Газе - американская резолюция 2735 с изложенным президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в анклаве. В российской миссии при ООН неоднократно отмечали, что СБ оказался в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу прекращения огня, а принятая на ту же тему американская резолюция оказалась "котом в мешке". Постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя ранее отмечал, что РФ готова поддержать новые инициативы Совбеза ООН о перемирии в Газе взамен принятой по настоянию США резолюции.
https://ria.ru/20241019/izrail-1978846440.html
https://ria.ru/20241009/izrail-1977306522.html
сша
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b74995ca49cded8c455be2fdd5b9422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, россия, палестина, рияд мансур, джо байден, василий небензя, оон, совет безопасности оон
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Палестина, Рияд Мансур, Джо Байден, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
Члены СБ ООН обсуждают принятие новой резолюции по Газе
Миссия Палестины при ООН: члены Совбеза обсуждают прекращение огня в Газе