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В Курской области три населенных пункта остались без газа из-за атак ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/gaz-1978908040.html
В Курской области три населенных пункта остались без газа из-за атак ВСУ
В Курской области три населенных пункта остались без газа из-за атак ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024
В Курской области три населенных пункта остались без газа из-за атак ВСУ
Населенные пункты в трех приграничных районах Курской области остаются без газоснабжения из-за невозможности ремонтных работ на поврежденных в результате атак... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:42
2024-10-19T18:42
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
рыльск
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Населенные пункты в трех приграничных районах Курской области остаются без газоснабжения из-за невозможности ремонтных работ на поврежденных в результате атак ВСУ сетях, сообщил глава Глушковского района Павел Золотарев. Накануне Золотарев сообщал, что газораспределительная станция, находящаяся в населенном пункте Веселое и обеспечивающая подачу газа в Глушковский район, получила повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Ее ремонт и возобновление газоснабжения населенных пунктов будут возможны только после стабилизации оперативной обстановки на приграничной территории региона. "В связи с многочисленными обращениями глушковцев о восстановлении газоснабжения населенных пунктов нашего района хочу пояснить следующее. К сожалению, не все так просто. Дать газ на данный момент в наши поселки и села невозможно. Весь наш район запитан от Суджи", - написал Золотарев в своем Telegram-канале. По его словам, непростая оперативная ситуация в приграничье пока "не позволяет специалистам провести пуско-наладочные работы и запитать газом населенные пункты Глушковского, Кореневского, Суджанского районов". "Да, часть сел Кореневского района, расположенных ближе к Рыльску, будет с голубым топливом. Все дело в том, что их можно запитать от не поврежденных сетей, и провести эти работы здесь реально", - объяснил глава района. Золотарев еще раз подчеркнул, что вопрос газоснабжения будет решен сразу после стабилизацию оперативной ситуации.
https://ria.ru/20241019/aviatsiya-1978895118.html
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глушковский район
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глушковский район, курская область, рыльск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области три населенных пункта остались без газа из-за атак ВСУ

Населенные пункты в трех районах Курской области остались без газоснабжения

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкГазоснабжение
Газоснабжение - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Населенные пункты в трех приграничных районах Курской области остаются без газоснабжения из-за невозможности ремонтных работ на поврежденных в результате атак ВСУ сетях, сообщил глава Глушковского района Павел Золотарев.
Накануне Золотарев сообщал, что газораспределительная станция, находящаяся в населенном пункте Веселое и обеспечивающая подачу газа в Глушковский район, получила повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Ее ремонт и возобновление газоснабжения населенных пунктов будут возможны только после стабилизации оперативной обстановки на приграничной территории региона.
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"В связи с многочисленными обращениями глушковцев о восстановлении газоснабжения населенных пунктов нашего района хочу пояснить следующее. К сожалению, не все так просто. Дать газ на данный момент в наши поселки и села невозможно. Весь наш район запитан от Суджи", - написал Золотарев в своем Telegram-канале.
По его словам, непростая оперативная ситуация в приграничье пока "не позволяет специалистам провести пуско-наладочные работы и запитать газом населенные пункты Глушковского, Кореневского, Суджанского районов".
"Да, часть сел Кореневского района, расположенных ближе к Рыльску, будет с голубым топливом. Все дело в том, что их можно запитать от не поврежденных сетей, и провести эти работы здесь реально", - объяснил глава района.
Золотарев еще раз подчеркнул, что вопрос газоснабжения будет решен сразу после стабилизацию оперативной ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьРыльскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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