https://ria.ru/20241019/gaz-1978857282.html

При взрыве газа в доме в Тамбовской области погибли два человека

При взрыве газа в доме в Тамбовской области погибли два человека - РИА Новости, 19.10.2024

При взрыве газа в доме в Тамбовской области погибли два человека

Два человека погибли при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове в Тамбовской области, сообщил глава региона Максим Егоров. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:39

2024-10-19T07:39

2024-10-19T10:11

тамбовская область

максим егоров

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978864399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_080ebc94e9a9f2b8357a383566ba0f8c.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове в Тамбовской области, сообщил глава региона Максим Егоров."Сегодня в 4:55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кирсанов, улица Коммунистическая, дом 29. <...> По предварительной информации, два человека погибли", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, газ взорвался на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. На место происшествия оперативно выехали все необходимые службы. Пожар локализовали в 5:41, жителей дома эвакуировали.Глава региона отметил, что за помощью также обратились восемь человек, которых отвезли в медицинское учреждение. Еще пять пострадавших от госпитализации отказались.Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций. С жильцами дома работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.

https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в жилом доме в Тамбовской области За медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области обратились восемь человек, сообщили власти региона. 2024-10-19T07:39 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбовская область, максим егоров, происшествия