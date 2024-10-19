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При взрыве газа в доме в Тамбовской области погибли два человека
При взрыве газа в доме в Тамбовской области погибли два человека - РИА Новости, 19.10.2024
При взрыве газа в доме в Тамбовской области погибли два человека
Два человека погибли при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове в Тамбовской области, сообщил глава региона Максим Егоров. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:39
2024-10-19T07:39
2024-10-19T10:11
тамбовская область
максим егоров
происшествия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове в Тамбовской области, сообщил глава региона Максим Егоров."Сегодня в 4:55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кирсанов, улица Коммунистическая, дом 29. <...> По предварительной информации, два человека погибли", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, газ взорвался на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. На место происшествия оперативно выехали все необходимые службы. Пожар локализовали в 5:41, жителей дома эвакуировали.Глава региона отметил, что за помощью также обратились восемь человек, которых отвезли в медицинское учреждение. Еще пять пострадавших от госпитализации отказались.Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций. С жильцами дома работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
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Тушение пожара в жилом доме в Тамбовской области
За медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области обратились восемь человек, сообщили власти региона.
2024-10-19T07:39
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РИА Новости
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тамбовская область, максим егоров, происшествия
Тамбовская область, Максим Егоров, Происшествия
При взрыве газа в доме в Тамбовской области погибли два человека
Егоров: при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области погибли два человека