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Ганчев: Россия контролирует 50 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ganchev-1978852145.html
Ганчев: Россия контролирует 50 населенных пунктов в Харьковской области
Ганчев: Россия контролирует 50 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 19.10.2024
Ганчев: Россия контролирует 50 населенных пунктов в Харьковской области
Около 50 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ, в 34 из них есть доступ администрации, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:39
2024-10-19T04:39
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
харьковская область
россия
виталий ганчев
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ГРАКОВО (Харьковская область), 19 окт - РИА Новости. Около 50 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ, в 34 из них есть доступ администрации, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В целом около 50 населенных пунктов сейчас находятся под контролем вооруженных сил России. Часть из них, которая в непосредственной близости находится с линией боевого соприкосновения, является по факту серой зоной", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что доступ администрация Харьковской области имеет только в 34 населенных пункта в Купянском районе, в остальные населенные пункты администрацию не пропускают военные в целях безопасности.
https://ria.ru/20241019/ganchev-1978849611.html
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в мире, здоровье - общество, харьковская область, россия, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев
Ганчев: Россия контролирует 50 населенных пунктов в Харьковской области

Ганчев: у ВГА Харьковской области есть доступ к 34 населенным пунктам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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ГРАКОВО (Харьковская область), 19 окт - РИА Новости. Около 50 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ, в 34 из них есть доступ администрации, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В целом около 50 населенных пунктов сейчас находятся под контролем вооруженных сил России. Часть из них, которая в непосредственной близости находится с линией боевого соприкосновения, является по факту серой зоной", - сказал собеседник агентства.
Харьков - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
"Ждет своего времени". Ганчев рассказал об освобождении Харькова
Вчера, 03:11
Также он отметил, что доступ администрация Харьковской области имеет только в 34 населенных пункта в Купянском районе, в остальные населенные пункты администрацию не пропускают военные в целях безопасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоХарьковская областьРоссияВиталий Ганчев
 
 
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