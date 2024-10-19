https://ria.ru/20241019/ganchev-1978852145.html

Ганчев: Россия контролирует 50 населенных пунктов в Харьковской области

Ганчев: Россия контролирует 50 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 19.10.2024

Ганчев: Россия контролирует 50 населенных пунктов в Харьковской области

Около 50 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ, в 34 из них есть доступ администрации, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:39

2024-10-19T04:39

2024-10-19T04:39

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

харьковская область

россия

виталий ганчев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_56c028ea7f7f4802688925c117e92823.jpg

ГРАКОВО (Харьковская область), 19 окт - РИА Новости. Около 50 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ, в 34 из них есть доступ администрации, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В целом около 50 населенных пунктов сейчас находятся под контролем вооруженных сил России. Часть из них, которая в непосредственной близости находится с линией боевого соприкосновения, является по факту серой зоной", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что доступ администрация Харьковской области имеет только в 34 населенных пункта в Купянском районе, в остальные населенные пункты администрацию не пропускают военные в целях безопасности.

https://ria.ru/20241019/ganchev-1978849611.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, харьковская область, россия, виталий ганчев