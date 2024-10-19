https://ria.ru/20241019/ganchev-1978849611.html

"Ждет своего времени". Ганчев рассказал об освобождении Харькова

"Ждет своего времени". Ганчев рассказал об освобождении Харькова - РИА Новости, 19.10.2024

"Ждет своего времени". Ганчев рассказал об освобождении Харькова

Харьков должен быть освобожден, но говорить о сроках пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T03:11

2024-10-19T03:11

2024-10-19T03:21

специальная военная операция на украине

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виталий ганчев

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ГРАКОВО (Харьковская область), 19 окт - РИА Новости. Харьков должен быть освобожден, но говорить о сроках пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают. Не все могут, конечно, высказаться, пока еще находятся в оккупации, но я думаю, Харьков ждет своего времени", — сказал он.Ганчев добавил, что обсуждать планы по Харькову нужно будет только тогда, когда российские войска приблизятся к городу.Ранее Ганчев заявил РИА Новости, что полностью поддерживает жителей региона в вопросе проведения референдума о вступлении в состав России. С идеей провести референдум на освобожденной части Харьковской области выступили жители села Граково на встрече с главой администрации. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители региона.

https://ria.ru/20241018/ganchev-1978636707.html

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