https://ria.ru/20241019/g7-1978920942.html

Страны G7 обвинили Китай в передаче России товаров двойного назначения

Страны G7 обвинили Китай в передаче России товаров двойного назначения - РИА Новости, 19.10.2024

Страны G7 обвинили Китай в передаче России товаров двойного назначения

Министры обороны стран "Большой семерки" обвинили Китай в том, что он якобы оказывает военную поддержку России и передает ей товары двойного назначения, а также РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T21:13

2024-10-19T21:13

2024-10-19T21:15

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мао нин

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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Министры обороны стран "Большой семерки" обвинили Китай в том, что он якобы оказывает военную поддержку России и передает ей товары двойного назначения, а также выразили обеспокоенность сотрудничеством РФ и КНР, следует из заявления глав военных ведомств G7, принятого по итогам встречи в Неаполе. "Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с растущей поддержкой Китаем российской военной экономики и призываем Китай прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты и оборудование для вооружений", - говорится в коммюнике. Эти товары, считают главы военных ведомств стран G7, являются существенными ресурсами для российского оборонного сектора и позволяют России продолжать участие в конфликте на Украине. "Мы выражаем обеспокоенность в связи с дестабилизирующими действиями, возникающими в результате укрепления военного сотрудничества между Китаем и Россией", - заявили министры. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в пятницу заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Также министры обороны стран G7 обвинили Китай в обострении ситуации в Южно-Китайском море, осудив Пекин за проведение военных учений вблизи Тайваня. "Не существует никаких правовых оснований для обширных морских притязаний Китая в Южно-Китайском море. Мы решительно выступаем против постоянного препятствования Китаем свободе судоходства, против милитаризации спорных объектов, принудительных и запугивающих действий, а также опасного использования кораблей береговой охраны и морских военизированных формирований в Южно-Китайском море", - говорится в коммюнике. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241019/ssha-1978789574.html

https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, тайвань, нэнси пелоси, мао нин, g7