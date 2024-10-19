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Главы минобороны G7 на встрече в Неаполе обсудят увеличение помощи Украине - РИА Новости, 19.10.2024
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14:20 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/g7-1978886307.html
Главы минобороны G7 на встрече в Неаполе обсудят увеличение помощи Украине
Главы минобороны G7 на встрече в Неаполе обсудят увеличение помощи Украине - РИА Новости, 19.10.2024
Главы минобороны G7 на встрече в Неаполе обсудят увеличение помощи Украине
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что на встрече министров обороны стран G7 в Италии в субботу обсуждает с министрами наращивание военной помощи Киеву. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:20
2024-10-19T14:20
в мире
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италия
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что на встрече министров обороны стран G7 в Италии в субботу обсуждает с министрами наращивание военной помощи Киеву. "Рад быть в Неаполе, чтобы обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать Украину, нарастить оборонное производство и усилить сотрудничество с нашими партнерами", - написал Рютте в сети X. Накануне пресс-служба НАТО сообщила, что генсек организации примет участие в заседаниях глав минобороны стран "Большой семерки" в Италии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
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В мире, Украина, Италия, Россия, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, G7
Главы минобороны G7 на встрече в Неаполе обсудят увеличение помощи Украине

Генсек НАТО: на встрече глав минобороны G7 обсуждают увеличение помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что на встрече министров обороны стран G7 в Италии в субботу обсуждает с министрами наращивание военной помощи Киеву.
«
"Рад быть в Неаполе, чтобы обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать Украину, нарастить оборонное производство и усилить сотрудничество с нашими партнерами", - написал Рютте в сети X.
Накануне пресс-служба НАТО сообщила, что генсек организации примет участие в заседаниях глав минобороны стран "Большой семерки" в Италии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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