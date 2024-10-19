https://ria.ru/20241019/g7-1978886307.html

Главы минобороны G7 на встрече в Неаполе обсудят увеличение помощи Украине

Главы минобороны G7 на встрече в Неаполе обсудят увеличение помощи Украине - РИА Новости, 19.10.2024

Главы минобороны G7 на встрече в Неаполе обсудят увеличение помощи Украине

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что на встрече министров обороны стран G7 в Италии в субботу обсуждает с министрами наращивание военной помощи Киеву. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:20

2024-10-19T14:20

2024-10-19T14:20

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италия

россия

марк рютте

сергей лавров

нато

g7

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что на встрече министров обороны стран G7 в Италии в субботу обсуждает с министрами наращивание военной помощи Киеву. "Рад быть в Неаполе, чтобы обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать Украину, нарастить оборонное производство и усилить сотрудничество с нашими партнерами", - написал Рютте в сети X. Накануне пресс-служба НАТО сообщила, что генсек организации примет участие в заседаниях глав минобороны стран "Большой семерки" в Италии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, италия, россия, марк рютте, сергей лавров, нато, g7