В Третьяковке перераспределят фонд отдела живописи второй половины ХХ века
В Третьяковской галерее перераспределят экспериментальный фонд отдела живописи
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетители в залах Государственной Третьяковской галереи
Посетители в залах Государственной Третьяковской галереи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экспериментальный фонд отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Государственной Третьяковской галереи, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Экспериментальный фонд прежнего отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Галереи. Третьяковская галерея безусловно продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов", - говорится в сообщении.
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Также в рамках планового изменения структуры Третьяковской галереи отдел новейших течений станет частью отдела искусства второй половины ХХ-ХХI века. Он продолжит заниматься изучением актуальных практик современного искусства.
"Государственная Третьяковская галерея заинтересована в продвижении и популяризации современного искусства, находится в поисках новых импульсов для культурного обмена, активно привлекая молодых художников", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в филиале Третьяковской галереи в Самаре запущена резидентская программа, куда приглашают одновременно художника и специалиста из "нехудожественной" сферы для совместной работы. Такой же формат планируется воплотить в Калининграде.
"Пространства филиалов могут стать в последующем перспективными площадками для развития новых форм поддержки молодых художников", - заключается в сообщении.
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