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В Третьяковке перераспределят фонд отдела живописи второй половины ХХ века - РИА Новости, 19.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:32 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/fond-1978922276.html
В Третьяковке перераспределят фонд отдела живописи второй половины ХХ века
В Третьяковке перераспределят фонд отдела живописи второй половины ХХ века - РИА Новости, 19.10.2024
В Третьяковке перераспределят фонд отдела живописи второй половины ХХ века
Экспериментальный фонд отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Государственной Третьяковской... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T21:32
2024-10-19T21:32
культура
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калининград
третьяковская галерея
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экспериментальный фонд отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Государственной Третьяковской галереи, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Экспериментальный фонд прежнего отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Галереи. Третьяковская галерея безусловно продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов", - говорится в сообщении. Также в рамках планового изменения структуры Третьяковской галереи отдел новейших течений станет частью отдела искусства второй половины ХХ-ХХI века. Он продолжит заниматься изучением актуальных практик современного искусства. "Государственная Третьяковская галерея заинтересована в продвижении и популяризации современного искусства, находится в поисках новых импульсов для культурного обмена, активно привлекая молодых художников", - добавляется в сообщении. Кроме того, в филиале Третьяковской галереи в Самаре запущена резидентская программа, куда приглашают одновременно художника и специалиста из "нехудожественной" сферы для совместной работы. Такой же формат планируется воплотить в Калининграде. "Пространства филиалов могут стать в последующем перспективными площадками для развития новых форм поддержки молодых художников", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20240924/malyavin-1974487836.html
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самара, калининград, третьяковская галерея, россия
Культура, Самара, Калининград, Третьяковская галерея, Россия
В Третьяковке перераспределят фонд отдела живописи второй половины ХХ века

В Третьяковской галерее перераспределят экспериментальный фонд отдела живописи

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетители в залах Государственной Третьяковской галереи
Посетители в залах Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители в залах Государственной Третьяковской галереи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экспериментальный фонд отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Государственной Третьяковской галереи, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Экспериментальный фонд прежнего отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Галереи. Третьяковская галерея безусловно продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов", - говорится в сообщении.
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Также в рамках планового изменения структуры Третьяковской галереи отдел новейших течений станет частью отдела искусства второй половины ХХ-ХХI века. Он продолжит заниматься изучением актуальных практик современного искусства.
"Государственная Третьяковская галерея заинтересована в продвижении и популяризации современного искусства, находится в поисках новых импульсов для культурного обмена, активно привлекая молодых художников", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в филиале Третьяковской галереи в Самаре запущена резидентская программа, куда приглашают одновременно художника и специалиста из "нехудожественной" сферы для совместной работы. Такой же формат планируется воплотить в Калининграде.
"Пространства филиалов могут стать в последующем перспективными площадками для развития новых форм поддержки молодых художников", - заключается в сообщении.
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