https://ria.ru/20241019/fond-1978922276.html

В Третьяковке перераспределят фонд отдела живописи второй половины ХХ века

В Третьяковке перераспределят фонд отдела живописи второй половины ХХ века - РИА Новости, 19.10.2024

В Третьяковке перераспределят фонд отдела живописи второй половины ХХ века

Экспериментальный фонд отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Государственной Третьяковской... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T21:32

2024-10-19T21:32

2024-10-19T21:32

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экспериментальный фонд отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Государственной Третьяковской галереи, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Экспериментальный фонд прежнего отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Галереи. Третьяковская галерея безусловно продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов", - говорится в сообщении. Также в рамках планового изменения структуры Третьяковской галереи отдел новейших течений станет частью отдела искусства второй половины ХХ-ХХI века. Он продолжит заниматься изучением актуальных практик современного искусства. "Государственная Третьяковская галерея заинтересована в продвижении и популяризации современного искусства, находится в поисках новых импульсов для культурного обмена, активно привлекая молодых художников", - добавляется в сообщении. Кроме того, в филиале Третьяковской галереи в Самаре запущена резидентская программа, куда приглашают одновременно художника и специалиста из "нехудожественной" сферы для совместной работы. Такой же формат планируется воплотить в Калининграде. "Пространства филиалов могут стать в последующем перспективными площадками для развития новых форм поддержки молодых художников", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20240924/malyavin-1974487836.html

https://ria.ru/20240925/vystavka-1974608160.html

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самара, калининград, третьяковская галерея, россия