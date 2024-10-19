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Создатель "Флибусты" сделал новое заявление о работе платформы - РИА Новости, 19.10.2024
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14:25 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/flibusta-1978887076.html
Создатель "Флибусты" сделал новое заявление о работе платформы
Создатель "Флибусты" сделал новое заявление о работе платформы - РИА Новости, 19.10.2024
Создатель "Флибусты" сделал новое заявление о работе платформы
Основатель онлайн-библиотеки "Флибуста" под псевдонимом Stiver сообщил о продолжении работы платформы. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:25
2024-10-19T14:25
московский городской суд
общество
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основатель онлайн-библиотеки "Флибуста" под псевдонимом Stiver сообщил о продолжении работы платформы."Апдейт. Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме", — говорится в тексте.В конце сентября в блоге появился комментарий, в котором основатель рассказал, что находится в больнице с глиобластомой, в связи с чем сервис прекратит работу через несколько недель.Проект "Флибуста" запустили в 2009 году. В апреле 2016 году Мосгорсуд навсегда заблокировал онлайн-библиотеку и ее зеркала.
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московский городской суд, общество
Московский городской суд, Общество
Создатель "Флибусты" сделал новое заявление о работе платформы

Создатель "Флибусты" сообщил об оплате серверов онлайн-библиотеки

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основатель онлайн-библиотеки "Флибуста" под псевдонимом Stiver сообщил о продолжении работы платформы.
"Апдейт. Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме", — говорится в тексте.
В конце сентября в блоге появился комментарий, в котором основатель рассказал, что находится в больнице с глиобластомой, в связи с чем сервис прекратит работу через несколько недель.
Проект "Флибуста" запустили в 2009 году. В апреле 2016 году Мосгорсуд навсегда заблокировал онлайн-библиотеку и ее зеркала.
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Московский городской судОбщество
 
 
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