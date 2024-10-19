https://ria.ru/20241019/flibusta-1978887076.html
Создатель "Флибусты" сделал новое заявление о работе платформы
Создатель "Флибусты" сделал новое заявление о работе платформы - РИА Новости, 19.10.2024
Создатель "Флибусты" сделал новое заявление о работе платформы
Основатель онлайн-библиотеки "Флибуста" под псевдонимом Stiver сообщил о продолжении работы платформы. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:25
2024-10-19T14:25
2024-10-19T14:25
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основатель онлайн-библиотеки "Флибуста" под псевдонимом Stiver сообщил о продолжении работы платформы."Апдейт. Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме", — говорится в тексте.В конце сентября в блоге появился комментарий, в котором основатель рассказал, что находится в больнице с глиобластомой, в связи с чем сервис прекратит работу через несколько недель.Проект "Флибуста" запустили в 2009 году. В апреле 2016 году Мосгорсуд навсегда заблокировал онлайн-библиотеку и ее зеркала.
https://ria.ru/20240830/roskomnadzor--1969584818.html
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московский городской суд, общество
Московский городской суд, Общество
Создатель "Флибусты" сделал новое заявление о работе платформы
Создатель "Флибусты" сообщил об оплате серверов онлайн-библиотеки
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основатель онлайн-библиотеки "Флибуста" под псевдонимом Stiver сообщил о продолжении работы платформы.
"Апдейт. Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме", — говорится в тексте.
В конце сентября в блоге появился комментарий, в котором основатель рассказал, что находится в больнице с глиобластомой, в связи с чем сервис прекратит работу через несколько недель.
Проект "Флибуста" запустили в 2009 году. В апреле 2016 году Мосгорсуд
навсегда заблокировал онлайн-библиотеку и ее зеркала.