В Госдуму внесли проект об оформлении ДТП на портале "Госуслуги"
В ГД внесли проект, позволяющий составить европротокол на портале "Госуслуги"
Извещение о ДТП. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о возможности оформлять электронное извещение о ДТП через госуслуги для всех страхователей ОСАГО, законопроект доступен в думской базе данных.
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"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью II1 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - проект федерального закона) разработан в целях соотнесения цифрового сервиса Госуслуги.Авто" и федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - ЕСИА) для привлечения страховщиков к реализации сервиса "Европротокол онлайн" Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги.Авто"…, с помощью которого водители причастных к дорожно-транспортному происшествию… транспортных средств могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Установление особого порядка вступления в силу положений законопроекта обусловлено высокой готовностью страховщиков к подключению своих информационных систем к ЕСИА и отсутствием необходимости периода адаптации к новому регулированию, отмечается в документе.
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