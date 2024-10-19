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Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 19.10.2024
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15:54 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/energodar-1978894272.html
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 19.10.2024
Украинские войска обстреляли Энергодар
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу украинскими войсками, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:54
2024-10-19T15:54
в мире
энергодар
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу украинскими войсками, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер. "Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент зафиксировано не менее четырех прилётов. Более подробная информация уточняется, добавил Рогов.
https://ria.ru/20241018/bespilotnik-1978729138.html
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в мире, энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Украинские войска обстреляли Энергодар

Рогов: Энергодар подвергся обстрелу украинскими войсками

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу украинскими войсками, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.
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"Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент зафиксировано не менее четырех прилётов. Более подробная информация уточняется, добавил Рогов.
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В миреЭнергодарВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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