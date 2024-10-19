https://ria.ru/20241019/energodar-1978894272.html

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 19.10.2024

Украинские войска обстреляли Энергодар

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу украинскими войсками, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:54

2024-10-19T15:54

2024-10-19T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу украинскими войсками, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер. "Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент зафиксировано не менее четырех прилётов. Более подробная информация уточняется, добавил Рогов.

https://ria.ru/20241018/bespilotnik-1978729138.html

https://ria.ru/20240710/energodar-1958724926.html

энергодар

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс