https://ria.ru/20241019/energodar-1978894272.html
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 19.10.2024
Украинские войска обстреляли Энергодар
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу украинскими войсками, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:54
2024-10-19T15:54
2024-10-19T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу украинскими войсками, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер. "Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент зафиксировано не менее четырех прилётов. Более подробная информация уточняется, добавил Рогов.
https://ria.ru/20241018/bespilotnik-1978729138.html
https://ria.ru/20240710/energodar-1958724926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Украинские войска обстреляли Энергодар
Рогов: Энергодар подвергся обстрелу украинскими войсками