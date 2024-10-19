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Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 19.10.2024
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07:39 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ekspert-1978857399.html
Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину
Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 19.10.2024
Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину
Прекращение транзита российского газа через Украину лишит Европу примерно 15 миллиардов кубометров газа и приведет к росту цен на газ в моменте на 200-300... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:39
2024-10-19T07:39
экономика
цены на нефть
европа
украина
киев
кадри симсон
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прекращение транзита российского газа через Украину лишит Европу примерно 15 миллиардов кубометров газа и приведет к росту цен на газ в моменте на 200-300 долларов за тысячу кубометров, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Украинский коридор – один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита. "Если не будет транзита, то в разгар отопительного сезона – с 1 января – этот газ другим маршрутом никак не придет в Европу, а значит, Европа лишится 15 миллиардов кубометров в годовом выражении. И это, конечно, будет провоцировать дефицит предложения на европейском рынке и подтолкнет цены на газ вверх", – сказал Юшков. "Поэтому пострадают все европейские потребители. Потому что поднимется цена любого газа, не обязательно российского", – подчеркнул эксперт. Отвечая на вопрос о том, до какого уровня могут вырасти биржевые цены на газ в Европе при остановке транзита, он ответил: "Все будет зависеть от зимы, того, какая температура будет и в Европе, и в Азии... Но в любом случае, думаю, что при остановке транзита в моменте цена может вырасти и на 200-300 долларов за тысячу кубометров от той стоимости, которая будет на 1 января". Однако затем цена будет постепенно возвращаться к прежнему значению, так как "у Европы много газа в подземных хранилищах и потребление в промышленном секторе при росте цен сократится". Цены восстановятся в течении месяца-полутора, уточнил Юшков. Биржевые цены на газ в Европе в начале августа впервые с декабря превышали 450 долларов за тысячу кубометров на фоне опасений за транзит через Украину из-за событий в районе Суджи в Курской области. Средняя биржевая стоимость газа на европейском рынке в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – самого начала энергокризиса в Европе. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
https://ria.ru/20241005/gaz-1976474177.html
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757920.html
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европа
украина
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экономика, цены на нефть, европа, украина, киев, кадри симсон, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Европа, Украина, Киев, Кадри Симсон, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Санкции в отношении России
Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину

Эксперт: остановка транзита через Украину приведет к росту цен на газ в Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прекращение транзита российского газа через Украину лишит Европу примерно 15 миллиардов кубометров газа и приведет к росту цен на газ в моменте на 200-300 долларов за тысячу кубометров, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Украинский коридор – один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита.
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"Если не будет транзита, то в разгар отопительного сезона – с 1 января – этот газ другим маршрутом никак не придет в Европу, а значит, Европа лишится 15 миллиардов кубометров в годовом выражении. И это, конечно, будет провоцировать дефицит предложения на европейском рынке и подтолкнет цены на газ вверх", – сказал Юшков.
"Поэтому пострадают все европейские потребители. Потому что поднимется цена любого газа, не обязательно российского", – подчеркнул эксперт.
Отвечая на вопрос о том, до какого уровня могут вырасти биржевые цены на газ в Европе при остановке транзита, он ответил: "Все будет зависеть от зимы, того, какая температура будет и в Европе, и в Азии... Но в любом случае, думаю, что при остановке транзита в моменте цена может вырасти и на 200-300 долларов за тысячу кубометров от той стоимости, которая будет на 1 января".
Однако затем цена будет постепенно возвращаться к прежнему значению, так как "у Европы много газа в подземных хранилищах и потребление в промышленном секторе при росте цен сократится". Цены восстановятся в течении месяца-полутора, уточнил Юшков.
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Средняя биржевая стоимость газа на европейском рынке в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – самого начала энергокризиса в Европе. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
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