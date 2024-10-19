https://ria.ru/20241019/dtp-1978890650.html
В Омской области два человека погибли в ДТП
В Омской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.10.2024
В Омской области два человека погибли в ДТП
Водители двух автомобилей и пассажирка погибли во время ДТП на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:07
2024-10-19T15:07
2024-10-19T15:07
происшествия
авто
омская область
омский район
toyota corolla
lada vesta
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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Водители двух автомобилей и пассажирка погибли во время ДТП на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. ДТП произошло днем в районе 32 километра трассы Омск-Красноярка. Столкнулись легковые Toyota и Lada Granta. "В результате аварии водители автомобилей, а также пассажирка "Лады" от полученных травм скончались, пассажирка автомобиля "Тойота" доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами", - сообщили в пресс-службе. На место происшествия выехал и. о. прокурора Омского района Омской области Роман Румянцев. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20241018/priamure-1978633352.html
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омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омская область, омский район, toyota corolla, lada vesta
Происшествия, Авто, Омская область, Омский район, Toyota Corolla, Lada Vesta
В Омской области два человека погибли в ДТП
В ДТП в Омской области погибли двое мужчин и женщина