https://ria.ru/20241019/dtp-1978890650.html

В Омской области два человека погибли в ДТП

В Омской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.10.2024

В Омской области два человека погибли в ДТП

Водители двух автомобилей и пассажирка погибли во время ДТП на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:07

2024-10-19T15:07

2024-10-19T15:07

происшествия

авто

омская область

омский район

toyota corolla

lada vesta

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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Водители двух автомобилей и пассажирка погибли во время ДТП на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. ДТП произошло днем в районе 32 километра трассы Омск-Красноярка. Столкнулись легковые Toyota и Lada Granta. "В результате аварии водители автомобилей, а также пассажирка "Лады" от полученных травм скончались, пассажирка автомобиля "Тойота" доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами", - сообщили в пресс-службе. На место происшествия выехал и. о. прокурора Омского района Омской области Роман Румянцев. Обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20241018/priamure-1978633352.html

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омская область

омский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, омская область, омский район, toyota corolla, lada vesta