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В Омской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.10.2024
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15:07 19.10.2024
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В Омской области два человека погибли в ДТП
В Омской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.10.2024
В Омской области два человека погибли в ДТП
Водители двух автомобилей и пассажирка погибли во время ДТП на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:07
2024-10-19T15:07
происшествия
авто
омская область
омский район
toyota corolla
lada vesta
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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Водители двух автомобилей и пассажирка погибли во время ДТП на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. ДТП произошло днем в районе 32 километра трассы Омск-Красноярка. Столкнулись легковые Toyota и Lada Granta. "В результате аварии водители автомобилей, а также пассажирка "Лады" от полученных травм скончались, пассажирка автомобиля "Тойота" доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами", - сообщили в пресс-службе. На место происшествия выехал и. о. прокурора Омского района Омской области Роман Румянцев. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20241018/priamure-1978633352.html
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омская область
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происшествия, авто, омская область, омский район, toyota corolla, lada vesta
Происшествия, Авто, Омская область, Омский район, Toyota Corolla, Lada Vesta
В Омской области два человека погибли в ДТП

В ДТП в Омской области погибли двое мужчин и женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Водители двух автомобилей и пассажирка погибли во время ДТП на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
ДТП произошло днем в районе 32 километра трассы Омск-Красноярка. Столкнулись легковые Toyota и Lada Granta.
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18 октября, 03:35
"В результате аварии водители автомобилей, а также пассажирка "Лады" от полученных травм скончались, пассажирка автомобиля "Тойота" доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами", - сообщили в пресс-службе.
На место происшествия выехал и. о. прокурора Омского района Омской области Роман Румянцев. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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18 октября, 10:39
 
ПроисшествияАвтоОмская областьОмский районToyota CorollaLada Vesta
 
 
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