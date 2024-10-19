Главы Минобороны G7: доходы от российских активов пойдут на помощь Украине
Главы МО G7: доходы от активов России будут использоваться для поддержки Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Киеве . Архивное фото
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Доходы от замороженных активов РФ будут использоваться для поддержки Украины, включая военную помощь и восстановление, в соответствии с правовыми системами членов G7, говорится в заявлении министров обороны "Большой семерки".
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"В соответствии с коммюнике лидеров G7 по итогам саммита в Апулии, чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов G7", - говорится в коммюнике по итогам встречи в итальянском Неаполе.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.