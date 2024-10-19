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Главы Минобороны G7: доходы от российских активов пойдут на помощь Украине - РИА Новости, 19.10.2024
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19:17 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/dohody-1978912314.html
Главы Минобороны G7: доходы от российских активов пойдут на помощь Украине
Главы Минобороны G7: доходы от российских активов пойдут на помощь Украине - РИА Новости, 19.10.2024
Главы Минобороны G7: доходы от российских активов пойдут на помощь Украине
Доходы от замороженных активов РФ будут использоваться для поддержки Украины, включая военную помощь и восстановление, в соответствии с правовыми системами... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T19:17
2024-10-19T19:17
россия
украина
апулия
сергей лавров
g7
евросоюз
euroclear
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Доходы от замороженных активов РФ будут использоваться для поддержки Украины, включая военную помощь и восстановление, в соответствии с правовыми системами членов G7, говорится в заявлении министров обороны "Большой семерки". "В соответствии с коммюнике лидеров G7 по итогам саммита в Апулии, чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов G7", - говорится в коммюнике по итогам встречи в итальянском Неаполе. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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россия, украина, апулия, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear
Россия, Украина, Апулия, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear
Главы Минобороны G7: доходы от российских активов пойдут на помощь Украине

Главы МО G7: доходы от активов России будут использоваться для поддержки Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Киеве . Архивное фото
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Доходы от замороженных активов РФ будут использоваться для поддержки Украины, включая военную помощь и восстановление, в соответствии с правовыми системами членов G7, говорится в заявлении министров обороны "Большой семерки".
«
"В соответствии с коммюнике лидеров G7 по итогам саммита в Апулии, чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов G7", - говорится в коммюнике по итогам встречи в итальянском Неаполе.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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РоссияУкраинаАпулияСергей ЛавровG7ЕвросоюзEuroclear
 
 
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