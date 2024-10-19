https://ria.ru/20241019/chernobyl-1978853975.html
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы - РИА Новости, 19.10.2024
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы
Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, сообщил РИА Новости военнослужащий 49-й... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T05:47
2024-10-19T05:47
2024-10-19T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
чернобыльская аэс
киевская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978864340_40:14:2392:1337_1920x0_80_0_0_a90e8b82a2951b8e2cd4b556b671a0c3.jpg
КУРСК, 19 окт — РИА Новости. Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, сообщил РИА Новости военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области. "Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3. <...> Это ДЗОТ, грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации", — рассказал он.Озимов подчеркнул, что он и его сослуживцы отказывались там работать. Тем не менее вскоре приехали представители командования, которые заявили, что их это "не интересует". В итоге украинские военнослужащие работали в зоне Чернобыльской АЭС по полтора часа в течение трех месяцев, добавил пленный.По словам Озимова, ему вручили повестку, когда он пошел в магазин. Он отметил, что возле супермаркета находится военкомат и его сотрудники устроили облаву на всех молодых людей поблизости."Попал в инженерные войска. Не был в учебке, сразу отправили на полигон, мы там сутки пробыли", — рассказал собеседник агентства. Военнопленный Виталий Озимов 1994 года рождения сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде, воинская часть А2738.Двадцать шестого апреля 1986-го на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от Чернобыля в Киевской области на Украине, произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду попали радиоактивные вещества. Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать его в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись в 90 раз большему облучению, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.
https://ria.ru/20240904/polsha-1970508656.html
https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975695673.html
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html
курская область
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978864340_329:0:2112:1337_1920x0_80_0_0_9aba1ce5835e5dc3d6d9d98cfbbfb433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, чернобыльская аэс, киевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Чернобыльская АЭС, Киевская область, Вооруженные силы Украины
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы
Пленный Озимов: ВСУ роют окопы на ЧАЭС, где радиация в 12 раз превышает норму
КУРСК, 19 окт — РИА Новости. Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, сообщил РИА Новости военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области.
«
"Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3. <...> Это ДЗОТ, грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации", — рассказал он.
Озимов подчеркнул, что он и его сослуживцы отказывались там работать. Тем не менее вскоре приехали представители командования, которые заявили, что их это "не интересует". В итоге украинские военнослужащие работали в зоне Чернобыльской АЭС по полтора часа в течение трех месяцев, добавил пленный.
По словам Озимова, ему вручили повестку, когда он пошел в магазин. Он отметил, что возле супермаркета находится военкомат и его сотрудники устроили облаву на всех молодых людей поблизости.
"Попал в инженерные войска. Не был в учебке, сразу отправили на полигон, мы там сутки пробыли", — рассказал собеседник агентства.
Военнопленный Виталий Озимов 1994 года рождения сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде, воинская часть А2738.
Двадцать шестого апреля 1986-го на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от Чернобыля
в Киевской области
на Украине
, произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду попали радиоактивные вещества. Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать его в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись в 90 раз большему облучению, чем население Хиросимы
после взрыва атомной бомбы.