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Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:47 19.10.2024 (обновлено: 15:05 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/chernobyl-1978853975.html
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы - РИА Новости, 19.10.2024
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы
Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, сообщил РИА Новости военнослужащий 49-й... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T05:47
2024-10-19T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
чернобыльская аэс
киевская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 окт — РИА Новости. Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, сообщил РИА Новости военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области. &quot;Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3. &lt;...&gt; Это ДЗОТ, грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации&quot;, — рассказал он.Озимов подчеркнул, что он и его сослуживцы отказывались там работать. Тем не менее вскоре приехали представители командования, которые заявили, что их это "не интересует". В итоге украинские военнослужащие работали в зоне Чернобыльской АЭС по полтора часа в течение трех месяцев, добавил пленный.По словам Озимова, ему вручили повестку, когда он пошел в магазин. Он отметил, что возле супермаркета находится военкомат и его сотрудники устроили облаву на всех молодых людей поблизости."Попал в инженерные войска. Не был в учебке, сразу отправили на полигон, мы там сутки пробыли", — рассказал собеседник агентства. Военнопленный Виталий Озимов 1994 года рождения сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде, воинская часть А2738.Двадцать шестого апреля 1986-го на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от Чернобыля в Киевской области на Украине, произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду попали радиоактивные вещества. Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать его в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись в 90 раз большему облучению, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.
https://ria.ru/20240904/polsha-1970508656.html
https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975695673.html
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в мире, курская область, чернобыльская аэс, киевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Чернобыльская АЭС, Киевская область, Вооруженные силы Украины
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы

Пленный Озимов: ВСУ роют окопы на ЧАЭС, где радиация в 12 раз превышает норму

© РИА НовостиВоеннослужащий 49-й бригады ВСУ, взятый в плен в Курской области
Военнослужащий 49-й бригады ВСУ, взятый в плен в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости
Военнослужащий 49-й бригады ВСУ, взятый в плен в Курской области
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КУРСК, 19 окт — РИА Новости. Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, сообщил РИА Новости военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области.
«

"Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3. <...> Это ДЗОТ, грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации", — рассказал он.

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Озимов подчеркнул, что он и его сослуживцы отказывались там работать. Тем не менее вскоре приехали представители командования, которые заявили, что их это "не интересует". В итоге украинские военнослужащие работали в зоне Чернобыльской АЭС по полтора часа в течение трех месяцев, добавил пленный.
По словам Озимова, ему вручили повестку, когда он пошел в магазин. Он отметил, что возле супермаркета находится военкомат и его сотрудники устроили облаву на всех молодых людей поблизости.
"Попал в инженерные войска. Не был в учебке, сразу отправили на полигон, мы там сутки пробыли", — рассказал собеседник агентства.
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Военнопленный Виталий Озимов 1994 года рождения сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде, воинская часть А2738.
Двадцать шестого апреля 1986-го на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от Чернобыля в Киевской области на Украине, произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду попали радиоактивные вещества. Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать его в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись в 90 раз большему облучению, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.
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