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В Италии рассказали, за что будут вестись войны будущего
В Италии рассказали, за что будут вестись войны будущего - РИА Новости, 19.10.2024
В Италии рассказали, за что будут вестись войны будущего
Войны будущего будут вестись за месторождения редкоземельных металлов и водные источники, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T20:00
2024-10-19T20:00
2024-10-19T20:40
в мире
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неаполь
гуидо крозетто
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РИМ, 19 окт — РИА Новости. Войны будущего будут вестись за месторождения редкоземельных металлов и водные источники, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны "Большой семерки" в Неаполе, трансляцию мероприятия вели итальянские телеканалы. "В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития", — сказал он. Крозетто добавил, что военные конфликты также будут вестись за воду, производство энергии. При этом, по его словам, большую роль в том, кто хочет управлять миром, будет играть искусственный интеллект.
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в мире, италия, неаполь, гуидо крозетто
В мире, Италия, Неаполь, Гуидо Крозетто
В Италии рассказали, за что будут вестись войны будущего
МО Италии: войны будущего будут вестись за месторождения редкоземельных металлов
РИМ, 19 окт — РИА Новости. Войны будущего будут вестись за месторождения редкоземельных металлов и водные источники, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны "Большой семерки" в Неаполе, трансляцию мероприятия вели итальянские телеканалы.
«
"В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития", — сказал он.
Крозетто добавил, что военные конфликты также будут вестись за воду, производство энергии.
При этом, по его словам, большую роль в том, кто хочет управлять миром, будет играть искусственный интеллект.