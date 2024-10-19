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В Италии рассказали, за что будут вестись войны будущего - РИА Новости, 19.10.2024
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20:00 19.10.2024 (обновлено: 20:40 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/buduschee-1978915813.html
В Италии рассказали, за что будут вестись войны будущего
В Италии рассказали, за что будут вестись войны будущего - РИА Новости, 19.10.2024
В Италии рассказали, за что будут вестись войны будущего
Войны будущего будут вестись за месторождения редкоземельных металлов и водные источники, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T20:00
2024-10-19T20:40
в мире
италия
неаполь
гуидо крозетто
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РИМ, 19 окт — РИА Новости. Войны будущего будут вестись за месторождения редкоземельных металлов и водные источники, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны "Большой семерки" в Неаполе, трансляцию мероприятия вели итальянские телеканалы. "В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития", — сказал он. Крозетто добавил, что военные конфликты также будут вестись за воду, производство энергии. При этом, по его словам, большую роль в том, кто хочет управлять миром, будет играть искусственный интеллект.
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в мире, италия, неаполь, гуидо крозетто
В мире, Италия, Неаполь, Гуидо Крозетто
В Италии рассказали, за что будут вестись войны будущего

МО Италии: войны будущего будут вестись за месторождения редкоземельных металлов

CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hp / Мягкий серебристо-белый металл европий
Мягкий серебристо-белый металл европий - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hp /
Мягкий серебристо-белый металл европий. Архивное фото
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РИМ, 19 окт — РИА Новости. Войны будущего будут вестись за месторождения редкоземельных металлов и водные источники, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны "Большой семерки" в Неаполе, трансляцию мероприятия вели итальянские телеканалы.
«
"В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития", — сказал он.
Крозетто добавил, что военные конфликты также будут вестись за воду, производство энергии.
При этом, по его словам, большую роль в том, кто хочет управлять миром, будет играть искусственный интеллект.
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В миреИталияНеапольГуидо Крозетто
 
 
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