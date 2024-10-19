Из резиденции премьера Британии убрали портрет Шекспира
Британский премьер убрал из зала резиденции на Даунинг-стрит портрет Шекспира
© Фото : Общественное достояниеВильям Шекспир
© Фото : Общественное достояние
Вильям Шекспир . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Портрет великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира кисти Луиса-Франсуа Рубилиака убрали из зала резиденции на Даунинг-стрит по распоряжению нового премьер-министра Кира Стармера, сообщила газета Telegraph.
Ранее Telegraph сообщала, что Стармер убрал портреты королевы Елизаветы I Тюдор и английского путешественника сэра Уолтера Рэли, а также экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер из зала своей резиденции.
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"Сэр Кир Стармер убрал портрет Уильяма Шекспира из резиденции, еще одно изображение великого деятеля страны, снятое при премьер-министре", - пишет Telegraph.
Партия тори осудила Стармера за такой шаг. Так, бывший министр культуры консерватор Оливер Дауден назвал "мещанством" решение нового премьера "отправить Шекспира на свалку". В свою очередь кандидат на пост лидера тори Роберт Дженрик сказал, что британцы "должны чествовать и превозносить великих деятелей в истории Англии и перестать смущаться своей идентичности".
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