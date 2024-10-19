https://ria.ru/20241019/britaniya-1978901005.html

Из резиденции премьера Британии убрали портрет Шекспира

Из резиденции премьера Британии убрали портрет Шекспира - РИА Новости, 19.10.2024

Из резиденции премьера Британии убрали портрет Шекспира

Портрет великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира кисти Луиса-Франсуа Рубилиака убрали из зала резиденции на Даунинг-стрит по распоряжению нового РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:23

2024-10-19T17:23

2024-10-19T17:30

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Портрет великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира кисти Луиса-Франсуа Рубилиака убрали из зала резиденции на Даунинг-стрит по распоряжению нового премьер-министра Кира Стармера, сообщила газета Telegraph. Ранее Telegraph сообщала, что Стармер убрал портреты королевы Елизаветы I Тюдор и английского путешественника сэра Уолтера Рэли, а также экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер из зала своей резиденции. "Сэр Кир Стармер убрал портрет Уильяма Шекспира из резиденции, еще одно изображение великого деятеля страны, снятое при премьер-министре", - пишет Telegraph. Партия тори осудила Стармера за такой шаг. Так, бывший министр культуры консерватор Оливер Дауден назвал "мещанством" решение нового премьера "отправить Шекспира на свалку". В свою очередь кандидат на пост лидера тори Роберт Дженрик сказал, что британцы "должны чествовать и превозносить великих деятелей в истории Англии и перестать смущаться своей идентичности".

https://ria.ru/20240924/gaza-1974481755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, англия, кир стармер, уильям шекспир, маргарет тэтчер, в мире