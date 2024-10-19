https://ria.ru/20241019/briks-1978859850.html
Посол в Армении назвал БРИКС клубом, где не принято "выкручивать руки"
Посол в Армении назвал БРИКС клубом, где не принято "выкручивать руки" - РИА Новости, 19.10.2024
Посол в Армении назвал БРИКС клубом, где не принято "выкручивать руки"
БРИКС является клубом суверенных государств, где не принято навязывать абсурдные решения и "выкручивать руки", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Армении... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:21
2024-10-19T08:21
2024-10-19T08:21
в мире
армения
россия
индия
сергей копыркин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_0df0db449ef1bad9223b3fb3172089a9.jpg
ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. БРИКС является клубом суверенных государств, где не принято навязывать абсурдные решения и "выкручивать руки", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "Начну свой ответ с перечисления базовых принципов взаимодействия в рамках БРИКС: равноправие, взаимное уважение, открытость, прагматизм и солидарность. Это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, "выкручивать руки" для обслуживания интересов кучки предводителей. Нет, собственно, и предводителей, так как все вопросы деятельности объединения разрешаются в ходе взаимоуважительного конструктивного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных игроков", - заявил посол, отвечая на вопрос, какие преимущества может дать Армении взаимодействие в рамках объединения. По его словам, БРИКС не является классической международной организацией, для присоединения к которой, как правило, нужно принимать на себя юридические обязательства или корректировать национальное законодательство. "Нет и необходимости ради вступления переступать через собственные интересы, например, обрушивать отношения в сфере безопасности со своими близкими союзниками, разрывать сложившиеся торгово-экономические связи или подрывать собственные духовные и культурные ценности", - подчеркнул Копыркин. "В части преимуществ для Армении, как представляется, само за себя говорит нахождение в семье БРИКС ключевых партнеров республики – России, Индии, Ирана, Китая и ОАЭ. Немаловажно, что заявки на присоединение к объединению подали соседние Азербайджан и Турция. Если обобщить эту картину, то очевидно, что республика будет испытывать серьезное притяжение со стороны этой быстрорастущей глобальной платформы диалога и сотрудничества", - сказал посол.
https://ria.ru/20241019/briks-1978858559.html
https://ria.ru/20241019/briks-1978853383.html
армения
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c18cb1abd0de26c4e8cb9d7e881b6784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, индия, сергей копыркин, брикс
В мире, Армения, Россия, Индия, Сергей Копыркин, БРИКС
Посол в Армении назвал БРИКС клубом, где не принято "выкручивать руки"
Посол в Армении: в БРИКС не принято навязывать решений и "выкручивать руки"
ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. БРИКС является клубом суверенных государств, где не принято навязывать абсурдные решения и "выкручивать руки", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
"Начну свой ответ с перечисления базовых принципов взаимодействия в рамках БРИКС: равноправие, взаимное уважение, открытость, прагматизм и солидарность. Это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, "выкручивать руки" для обслуживания интересов кучки предводителей. Нет, собственно, и предводителей, так как все вопросы деятельности объединения разрешаются в ходе взаимоуважительного конструктивного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных игроков", - заявил посол, отвечая на вопрос, какие преимущества может дать Армении взаимодействие в рамках объединения.
По его словам, БРИКС не является классической международной организацией, для присоединения к которой, как правило, нужно принимать на себя юридические обязательства или корректировать национальное законодательство.
"Нет и необходимости ради вступления переступать через собственные интересы, например, обрушивать отношения в сфере безопасности со своими близкими союзниками, разрывать сложившиеся торгово-экономические связи или подрывать собственные духовные и культурные ценности", - подчеркнул Копыркин.
"В части преимуществ для Армении, как представляется, само за себя говорит нахождение в семье БРИКС ключевых партнеров республики – России, Индии
, Ирана
, Китая
и ОАЭ
. Немаловажно, что заявки на присоединение к объединению подали соседние Азербайджан
и Турция
. Если обобщить эту картину, то очевидно, что республика будет испытывать серьезное притяжение со стороны этой быстрорастущей глобальной платформы диалога и сотрудничества", - сказал посол.