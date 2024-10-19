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В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024
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04:46 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/briks-1978852263.html
В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС
В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024
В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС
Венесуэла подтверждает свою нацеленность на интеграцию с объединением БРИКС и готова делиться опытом противодействия санкциям и своими ресурсами, заявил министр РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:46
2024-10-19T04:46
россия
венесуэла
каракас
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Венесуэла подтверждает свою нацеленность на интеграцию с объединением БРИКС и готова делиться опытом противодействия санкциям и своими ресурсами, заявил министр иностранных дел Иван Хиль после проведения форума "БРИКС: Строящийся многополярный мир" в Каракасе. "Венесуэла подтверждает своё намерение проложить путь к интеграции в БРИКС, где мы предоставим наши знания в борьбе с односторонними принудительными мерами, а также наши богатые природные ресурсы на службу народов", - написал Хиль в своем Telegram-канале. На форуме в Каракасе, который прошел по инициативе боливарианского правительства, выступили послы России и Бразилии Сергей Мелик-Багдасаров и Гильвания Мария де Оливейра, которые поделились своим взглядом на текущую международную ситуацию. "В этом контексте противостоят друг другу две модели: одна, которая выступает за равенство, во главе с БРИКС, и другая, которая увековечивает неоколониализм, приносящий пользу только империалистическим элитам", - подчеркнул Хиль. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241019/briks-1978850475.html
https://ria.ru/20241018/briks-1978844812.html
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россия, венесуэла, каракас, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Венесуэла, Каракас, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС

Глава МИД Венесуэлы Хиль вновь заявил о стремлении к интеграции с БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Венесуэла подтверждает свою нацеленность на интеграцию с объединением БРИКС и готова делиться опытом противодействия санкциям и своими ресурсами, заявил министр иностранных дел Иван Хиль после проведения форума "БРИКС: Строящийся многополярный мир" в Каракасе.
"Венесуэла подтверждает своё намерение проложить путь к интеграции в БРИКС, где мы предоставим наши знания в борьбе с односторонними принудительными мерами, а также наши богатые природные ресурсы на службу народов", - написал Хиль в своем Telegram-канале.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
БРИКС готовится стать драйвером развития мирового мирного атома
Вчера, 03:59
На форуме в Каракасе, который прошел по инициативе боливарианского правительства, выступили послы России и Бразилии Сергей Мелик-Багдасаров и Гильвания Мария де Оливейра, которые поделились своим взглядом на текущую международную ситуацию.
"В этом контексте противостоят друг другу две модели: одна, которая выступает за равенство, во главе с БРИКС, и другая, которая увековечивает неоколониализм, приносящий пользу только империалистическим элитам", - подчеркнул Хиль.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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РоссияВенесуэлаКаракасБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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