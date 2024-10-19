https://ria.ru/20241019/briks-1978852263.html

В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС

В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024

В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС

Венесуэла подтверждает свою нацеленность на интеграцию с объединением БРИКС и готова делиться опытом противодействия санкциям и своими ресурсами, заявил министр РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:46

2024-10-19T04:46

2024-10-19T04:46

россия

венесуэла

каракас

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Венесуэла подтверждает свою нацеленность на интеграцию с объединением БРИКС и готова делиться опытом противодействия санкциям и своими ресурсами, заявил министр иностранных дел Иван Хиль после проведения форума "БРИКС: Строящийся многополярный мир" в Каракасе. "Венесуэла подтверждает своё намерение проложить путь к интеграции в БРИКС, где мы предоставим наши знания в борьбе с односторонними принудительными мерами, а также наши богатые природные ресурсы на службу народов", - написал Хиль в своем Telegram-канале. На форуме в Каракасе, который прошел по инициативе боливарианского правительства, выступили послы России и Бразилии Сергей Мелик-Багдасаров и Гильвания Мария де Оливейра, которые поделились своим взглядом на текущую международную ситуацию. "В этом контексте противостоят друг другу две модели: одна, которая выступает за равенство, во главе с БРИКС, и другая, которая увековечивает неоколониализм, приносящий пользу только империалистическим элитам", - подчеркнул Хиль. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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