https://ria.ru/20241019/briks-1978852011.html

Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС

Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024

Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут иметь возможности для общения на полях саммита БРИКС в Казани, заявил в интервью... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:34

2024-10-19T04:34

2024-10-19T04:34

россия

казань

армения

владимир путин

никол пашинян

сергей копыркин

брикс

саммит брикс

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ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут иметь возможности для общения на полях саммита БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, принятие Пашиняном личного приглашения Путина принять участие в мероприятиях формата "БРИКС+" в рамках XVI-го саммита объединения в Казани – само по себе отражение тесных контактов между Россией и Арменией на высшем уровне. "Полагаю, что наши лидеры будут иметь возможности для общения, но в каком формате и с какой повесткой дня – это уже будет зависеть от программы данного международного форума, которая будет весьма насыщенной", - отметил Копыркин, отвечая на вопрос, планируются ли российско-армянские контакты "на полях" предстоящего саммита БРИКС в Казани. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976979700.html

россия

казань

армения

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россия, казань, армения, владимир путин, никол пашинян, сергей копыркин, брикс, саммит брикс