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Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024
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04:34 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/briks-1978852011.html
Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС
Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024
Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут иметь возможности для общения на полях саммита БРИКС в Казани, заявил в интервью... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:34
2024-10-19T04:34
россия
казань
армения
владимир путин
никол пашинян
сергей копыркин
брикс
саммит брикс
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ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут иметь возможности для общения на полях саммита БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, принятие Пашиняном личного приглашения Путина принять участие в мероприятиях формата "БРИКС+" в рамках XVI-го саммита объединения в Казани – само по себе отражение тесных контактов между Россией и Арменией на высшем уровне. "Полагаю, что наши лидеры будут иметь возможности для общения, но в каком формате и с какой повесткой дня – это уже будет зависеть от программы данного международного форума, которая будет весьма насыщенной", - отметил Копыркин, отвечая на вопрос, планируются ли российско-армянские контакты "на полях" предстоящего саммита БРИКС в Казани. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976979700.html
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россия, казань, армения, владимир путин, никол пашинян, сергей копыркин, брикс, саммит брикс
Россия, Казань, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Сергей Копыркин, БРИКС, Саммит БРИКС
Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС

Копыркин: на саммите БРИКС будут возможности для общения Путина и Пашиняна

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут иметь возможности для общения на полях саммита БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
По его словам, принятие Пашиняном личного приглашения Путина принять участие в мероприятиях формата "БРИКС+" в рамках XVI-го саммита объединения в Казани – само по себе отражение тесных контактов между Россией и Арменией на высшем уровне.
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"Полагаю, что наши лидеры будут иметь возможности для общения, но в каком формате и с какой повесткой дня – это уже будет зависеть от программы данного международного форума, которая будет весьма насыщенной", - отметил Копыркин, отвечая на вопрос, планируются ли российско-армянские контакты "на полях" предстоящего саммита БРИКС в Казани.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
 
РоссияКазаньАрменияВладимир ПутинНикол ПашинянСергей КопыркинБРИКССаммит БРИКС
 
 
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