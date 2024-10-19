https://ria.ru/20241019/borrel-1978900370.html

В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ

В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024

В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ

Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков российскими военнослужащими являются дезинформацией,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:13

2024-10-19T17:13

2024-10-19T17:27

россия

специальная военная операция на украине

киев

буча

жозеп боррель

мария захарова

людмила денисова

евросоюз

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков российскими военнослужащими являются дезинформацией, цель которой - очернить Россию, - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства."В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что ложь Борреля находится в одном ряду с тиражируемыми западными и украинскими официальными лицами фальшивками про "резню в Буче", "20 тысяч похищенных украинских детей", "зверства российских военных" и другими выдумками."Ни один из этих сюжетов ни Киев, ни его западные покровители не смогли подтвердить документально. Не было предоставлено ни списка погибших в Буче, ни фамилий "украденных детей". Напомним, что бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова, "смаковавшая" сексуальные преступления, якобы совершенные российскими военными, в итоге призналась, что выдумала их, чтобы вызвать сочувствие международного сообщества", - подчеркнула Захарова.По её словам, в открытом доступе есть множественные свидетельства преступлений украинцев и иностранных наемников на стороне Киева, в том числе в отношении пленных российских военнослужащих."Ряд публикаций на этот счет появлялся и в западных СМИ. В соцсетях боевики Зеленского не только не скрывают своих зверств, но и упиваются ими. Жозеп Боррель, как и большинство лидеров стран НАТО, предпочитает не замечать преступлений своих украинских подопечных. Более того, глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель – нанести нашей стране "стратегическое поражение" ценою жизни украинцев, которые стали разменной монетой в руках русофобствующих западных элит", - отметила Захарова.Официальный представитель МИД РФ заявила, что победить Россию всё равно не выйдет."Это уже становится очевидно всем здравомыслящим людям. И чем скорее это осознают в Евросоюзе и на Западе в целом, тем будет лучше для всех", - заключила она.

https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html

https://ria.ru/20241016/zakharova--1978414588.html

https://ria.ru/20241009/zakharova-1977263222.html

россия

киев

буча

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россия, киев, буча, жозеп боррель, мария захарова, людмила денисова, евросоюз, вооруженные силы украины, нато