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В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 19.10.2024 (обновлено: 17:27 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/borrel-1978900370.html
В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ
В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024
В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ
Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков российскими военнослужащими являются дезинформацией,... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:13
2024-10-19T17:27
россия
специальная военная операция на украине
киев
буча
жозеп боррель
мария захарова
людмила денисова
евросоюз
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков российскими военнослужащими являются дезинформацией, цель которой - очернить Россию, - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства."В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что ложь Борреля находится в одном ряду с тиражируемыми западными и украинскими официальными лицами фальшивками про "резню в Буче", "20 тысяч похищенных украинских детей", "зверства российских военных" и другими выдумками."Ни один из этих сюжетов ни Киев, ни его западные покровители не смогли подтвердить документально. Не было предоставлено ни списка погибших в Буче, ни фамилий "украденных детей". Напомним, что бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова, "смаковавшая" сексуальные преступления, якобы совершенные российскими военными, в итоге призналась, что выдумала их, чтобы вызвать сочувствие международного сообщества", - подчеркнула Захарова.По её словам, в открытом доступе есть множественные свидетельства преступлений украинцев и иностранных наемников на стороне Киева, в том числе в отношении пленных российских военнослужащих."Ряд публикаций на этот счет появлялся и в западных СМИ. В соцсетях боевики Зеленского не только не скрывают своих зверств, но и упиваются ими. Жозеп Боррель, как и большинство лидеров стран НАТО, предпочитает не замечать преступлений своих украинских подопечных. Более того, глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель – нанести нашей стране "стратегическое поражение" ценою жизни украинцев, которые стали разменной монетой в руках русофобствующих западных элит", - отметила Захарова.Официальный представитель МИД РФ заявила, что победить Россию всё равно не выйдет."Это уже становится очевидно всем здравомыслящим людям. И чем скорее это осознают в Евросоюзе и на Западе в целом, тем будет лучше для всех", - заключила она.
https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html
https://ria.ru/20241016/zakharova--1978414588.html
https://ria.ru/20241009/zakharova-1977263222.html
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россия, киев, буча, жозеп боррель, мария захарова, людмила денисова, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Буча, Жозеп Боррель, Мария Захарова, Людмила Денисова, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ

Захарова назвала заявления Борреля об убийствах пленных ВСУ дезинформацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков российскими военнослужащими являются дезинформацией, цель которой - очернить Россию, - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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Вчера, 09:23
Она отметила, что ложь Борреля находится в одном ряду с тиражируемыми западными и украинскими официальными лицами фальшивками про "резню в Буче", "20 тысяч похищенных украинских детей", "зверства российских военных" и другими выдумками.
"Ни один из этих сюжетов ни Киев, ни его западные покровители не смогли подтвердить документально. Не было предоставлено ни списка погибших в Буче, ни фамилий "украденных детей". Напомним, что бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова, "смаковавшая" сексуальные преступления, якобы совершенные российскими военными, в итоге призналась, что выдумала их, чтобы вызвать сочувствие международного сообщества", - подчеркнула Захарова.
По её словам, в открытом доступе есть множественные свидетельства преступлений украинцев и иностранных наемников на стороне Киева, в том числе в отношении пленных российских военнослужащих.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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16 октября, 21:52
"Ряд публикаций на этот счет появлялся и в западных СМИ. В соцсетях боевики Зеленского не только не скрывают своих зверств, но и упиваются ими. Жозеп Боррель, как и большинство лидеров стран НАТО, предпочитает не замечать преступлений своих украинских подопечных. Более того, глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель – нанести нашей стране "стратегическое поражение" ценою жизни украинцев, которые стали разменной монетой в руках русофобствующих западных элит", - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ заявила, что победить Россию всё равно не выйдет.
"Это уже становится очевидно всем здравомыслящим людям. И чем скорее это осознают в Евросоюзе и на Западе в целом, тем будет лучше для всех", - заключила она.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБучаЖозеп БоррельМария ЗахароваЛюдмила ДенисоваЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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