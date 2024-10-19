https://ria.ru/20241019/borrel-1978891179.html

Боррель прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

Боррель прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2024

Боррель прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

Убийство главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара открывает перспективу для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке и поиски политического решения... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:11

2024-10-19T15:11

2024-10-19T15:11

в мире

ливан

ближний восток

неаполь

жозеп боррель

яхья синвар

оон

хамас

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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Убийство главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара открывает перспективу для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке и поиски политического решения конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "После убийства Синвара на Ближнем Востоке открылась новая перспектива, мы должны использовать ее для достижения прекращения огня и освобождения заложников и поиска политического решения", - заявил он журналистам на полях встреч глав Минобороны стран "Большой семерки" в Неаполе. Боррель подчеркнул, что перемирие должно дать возможность "заново построить суверенитет Ливана, запустить работу ливанских институтов", с тем, чтобы армия Ливана могла обеспечивать безопасность на своих границах. Он назвал неприемлемыми нападения на миротворцев ООН в Ливане со стороны израильских армии, предположив, что миссия ВСООНЛ (Unifil) должна быть пересмотрена для расширения своих полномочий. Для этого нужно решение Совета безопасности ООН, отметил Боррель.

https://ria.ru/20241019/izrail-1978855665.html

ливан

ближний восток

неаполь

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в мире, ливан, ближний восток, неаполь, жозеп боррель, яхья синвар, оон, хамас