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Боррель прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2024
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15:11 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/borrel-1978891179.html
Боррель прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Боррель прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2024
Боррель прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Убийство главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара открывает перспективу для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке и поиски политического решения... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:11
2024-10-19T15:11
в мире
ливан
ближний восток
неаполь
жозеп боррель
яхья синвар
оон
хамас
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Убийство главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара открывает перспективу для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке и поиски политического решения конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "После убийства Синвара на Ближнем Востоке открылась новая перспектива, мы должны использовать ее для достижения прекращения огня и освобождения заложников и поиска политического решения", - заявил он журналистам на полях встреч глав Минобороны стран "Большой семерки" в Неаполе. Боррель подчеркнул, что перемирие должно дать возможность "заново построить суверенитет Ливана, запустить работу ливанских институтов", с тем, чтобы армия Ливана могла обеспечивать безопасность на своих границах. Он назвал неприемлемыми нападения на миротворцев ООН в Ливане со стороны израильских армии, предположив, что миссия ВСООНЛ (Unifil) должна быть пересмотрена для расширения своих полномочий. Для этого нужно решение Совета безопасности ООН, отметил Боррель.
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в мире, ливан, ближний восток, неаполь, жозеп боррель, яхья синвар, оон, хамас
В мире, Ливан, Ближний Восток, Неаполь, Жозеп Боррель, Яхья Синвар, ООН, ХАМАС
Боррель прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

Боррель: убийство Синвара открывает перспективу для перемирия на Ближнем Востоке

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Убийство главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара открывает перспективу для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке и поиски политического решения конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"После убийства Синвара на Ближнем Востоке открылась новая перспектива, мы должны использовать ее для достижения прекращения огня и освобождения заложников и поиска политического решения", - заявил он журналистам на полях встреч глав Минобороны стран "Большой семерки" в Неаполе.
Боррель подчеркнул, что перемирие должно дать возможность "заново построить суверенитет Ливана, запустить работу ливанских институтов", с тем, чтобы армия Ливана могла обеспечивать безопасность на своих границах.
Он назвал неприемлемыми нападения на миротворцев ООН в Ливане со стороны израильских армии, предположив, что миссия ВСООНЛ (Unifil) должна быть пересмотрена для расширения своих полномочий. Для этого нужно решение Совета безопасности ООН, отметил Боррель.
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар
Вчера, 06:54
 
В миреЛиванБлижний ВостокНеапольЖозеп БоррельЯхья СинварООНХАМАС
 
 
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