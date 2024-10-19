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Боррель обсудит с министрами обороны разрешение на удары по России - РИА Новости, 19.10.2024
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14:39 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/borrel-1978888194.html
Боррель обсудит с министрами обороны разрешение на удары по России
Боррель обсудит с министрами обороны разрешение на удары по России - РИА Новости, 19.10.2024
Боррель обсудит с министрами обороны разрешение на удары по России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 в итальянском Неаполе заявил, что обсудит с министрами разрешение на удары Киевом... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:39
2024-10-19T14:39
в мире
россия
киев
украина
жозеп боррель
кайя каллас
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 в итальянском Неаполе заявил, что обсудит с министрами разрешение на удары Киевом дальнобойным оружием по территории России. Боррель, который до конца года передаст полномочия эстонке Кае Каллас, постоянно выступает за наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада и критикует усилия по мирному урегулированию конфликта, в том числе мирные инициативы руководства Венгрии, которая председательствует в ЕС до конца 2024 года. В последнее время Боррель сконцентрировал усилия на том, чтобы добиться разрешения для Киева от западных партнеров бить поставленным оружием вглубь российской территории. "Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие – нет. Такие решения принимают страны (члены ЕС - ред.) самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом", - сообщил он. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241017/ganchev-1978437003.html
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в мире, россия, киев, украина, жозеп боррель, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, нато, g7
В мире, Россия, Киев, Украина, Жозеп Боррель, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, G7
Боррель обсудит с министрами обороны разрешение на удары по России

Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение на удары по территории России

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 в итальянском Неаполе заявил, что обсудит с министрами разрешение на удары Киевом дальнобойным оружием по территории России.
Боррель, который до конца года передаст полномочия эстонке Кае Каллас, постоянно выступает за наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада и критикует усилия по мирному урегулированию конфликта, в том числе мирные инициативы руководства Венгрии, которая председательствует в ЕС до конца 2024 года. В последнее время Боррель сконцентрировал усилия на том, чтобы добиться разрешения для Киева от западных партнеров бить поставленным оружием вглубь российской территории.
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"Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие – нет. Такие решения принимают страны (члены ЕС - ред.) самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом", - сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияКиевУкраинаЖозеп БоррельКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзНАТОG7
 
 
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