https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978927363.html
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.10.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Один украинский дрон уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:11
2024-10-19T23:11
2024-10-19T23:11
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Один украинский дрон уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240702/bespilotnik-1956781078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский дрон