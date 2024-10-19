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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:52 19.10.2024 (обновлено: 21:53 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978923878.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 19.10.2024
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа
Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T21:52
2024-10-19T21:53
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее глава региона сообщил, что силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Брянской областью. Утром в субботу Минобороны РФ сообщало о четырех беспилотниках, уничтоженных средствами ПВО над этим регионом."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал Богомаз в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа

Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще один дрон ВСУ самолетного типа

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Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее глава региона сообщил, что силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Брянской областью. Утром в субботу Минобороны РФ сообщало о четырех беспилотниках, уничтоженных средствами ПВО над этим регионом.
«
"Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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