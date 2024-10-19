https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978923878.html

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 19.10.2024

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа

Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T21:52

2024-10-19T21:52

2024-10-19T21:53

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее глава региона сообщил, что силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Брянской областью. Утром в субботу Минобороны РФ сообщало о четырех беспилотниках, уничтоженных средствами ПВО над этим регионом."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал Богомаз в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, россия