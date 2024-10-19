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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 19.10.2024
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа
Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T21:52
2024-10-19T21:52
2024-10-19T21:53
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее глава региона сообщил, что силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Брянской областью. Утром в субботу Минобороны РФ сообщало о четырех беспилотниках, уничтоженных средствами ПВО над этим регионом."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал Богомаз в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа
Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще один дрон ВСУ самолетного типа