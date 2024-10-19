Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии
Беспилотник "Хезболлы" атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии
© AP Photo / Ariel SchalitПолиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария
© AP Photo / Ariel Schalit
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. "Хезболла" запустила беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кейсария, сообщила его канцелярия.
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"БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в заявлении.
"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана
18 октября, 00:46
Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех дронах, запущенных из Ливана. Два из них удалось перехватить, еще один попал в здание в районе Кейсарии.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.
ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.