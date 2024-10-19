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Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии - РИА Новости, 19.10.2024
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10:15 19.10.2024 (обновлено: 12:34 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978869136.html
Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии
Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии - РИА Новости, 19.10.2024
Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии
"Хезболла" запустила беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кейсария, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:15
2024-10-19T12:34
в мире
хезболла
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
биньямин нетаньяху
ливан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. "Хезболла" запустила беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кейсария, сообщила его канцелярия."БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в заявлении.Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех дронах, запущенных из Ливана. Два из них удалось перехватить, еще один попал в здание в районе Кейсарии.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.
https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625988.html
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в мире, хезболла, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху, ливан
В мире, Хезболла, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Биньямин Нетаньяху, Ливан
Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

Беспилотник "Хезболлы" атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

© AP Photo / Ariel SchalitПолиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. "Хезболла" запустила беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кейсария, сообщила его канцелярия.
«
"БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в заявлении.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана
18 октября, 00:46
Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех дронах, запущенных из Ливана. Два из них удалось перехватить, еще один попал в здание в районе Кейсарии.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.
ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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В миреХезболлаИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Биньямин НетаньяхуЛиван
 
 
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