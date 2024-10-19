https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978869136.html

Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии - РИА Новости, 19.10.2024

Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

"Хезболла" запустила беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кейсария, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:15

2024-10-19T10:15

2024-10-19T12:34

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. "Хезболла" запустила беспилотник в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кейсария, сообщила его канцелярия."БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в заявлении.Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех дронах, запущенных из Ливана. Два из них удалось перехватить, еще один попал в здание в районе Кейсарии.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.

https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625988.html

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Варвара Скокшина

в мире, хезболла, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху, ливан