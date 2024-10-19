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В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание - РИА Новости, 19.10.2024
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09:13 19.10.2024 (обновлено: 09:30 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978862583.html
В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание
В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание - РИА Новости, 19.10.2024
В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание
При отражении в Брянской области атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:13
2024-10-19T09:30
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. При отражении в Брянской области атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Брянской областью за ночь. Позже над территорией региона уничтожили еще четыре БПЛА."Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. Четыре БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание. Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет", - написал глава региона.
https://ria.ru/20241018/stantsiya-1978736573.html
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание

В Брянской области при отражении атаки БПЛА один дрон врезался в нежилое здание

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. При отражении в Брянской области атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Брянской областью за ночь. Позже над территорией региона уничтожили еще четыре БПЛА.
"Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. Четыре БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание. Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет", - написал глава региона.
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