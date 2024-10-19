В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание
В Брянской области при отражении атаки БПЛА один дрон врезался в нежилое здание
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. При отражении в Брянской области атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Брянской областью за ночь. Позже над территорией региона уничтожили еще четыре БПЛА.
"Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. Четыре БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание. Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет", - написал глава региона.
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