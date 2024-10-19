https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978862583.html

В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание

В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание - РИА Новости, 19.10.2024

В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание

При отражении в Брянской области атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:13

2024-10-19T09:13

2024-10-19T09:30

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. При отражении в Брянской области атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Брянской областью за ночь. Позже над территорией региона уничтожили еще четыре БПЛА."Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. Четыре БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание. Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет", - написал глава региона.

https://ria.ru/20241018/stantsiya-1978736573.html

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область