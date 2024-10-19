https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978846862.html

В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА

В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024

В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА

Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО РФ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T00:56

2024-10-19T00:56

2024-10-19T00:56

брянская область

россия

александр богомаз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО РФ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении беспилотника над Брянской областью. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241018/ataka-1978835509.html

брянская область

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брянская область, россия, александр богомаз