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В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА
В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024
В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА
Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО РФ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T00:56
2024-10-19T00:56
2024-10-19T00:56
брянская область
россия
александр богомаз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО РФ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении беспилотника над Брянской областью. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, россия, александр богомаз
Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине
В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью еще один БПЛА ВСУ