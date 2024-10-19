https://ria.ru/20241019/beglov-1978881901.html

Беглов принял участие в общегородском субботнике в Петербурге

Беглов принял участие в общегородском субботнике в Петербурге - РИА Новости, 19.10.2024

Беглов принял участие в общегородском субботнике в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T13:00

2024-10-19T13:00

2024-10-19T13:10

общество

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санкт-петербург

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александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Сегодня в Петербурге проходит общегородской День благоустройства. По традиции на осеннюю уборку города выходят тысячи жителей. Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский приняли участие в субботнике в историческом Юсуповском саду в Адмиралтейском районе", - говорится в сообщении. Вместе с горожанами, принявшим участие в субботнике, губернатор посадил в Юсуповском саду молодую липу. "Это наша замечательная традиция – вместе потрудиться над тем, чтобы сделать город чище и краше, посадить деревья, внести свой вклад в благоустройство садов и парков. В результате люди совсем иначе относятся к скверу, который сами привели в порядок, к деревьям, которые сами посадили. Создание комфортной городской среды, уютных общественных пространств – один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие пять лет", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, субботник может послужить отличным способом провести время всей семьей на свежем воздухе и показать детям важность заботы о городе и природе. "Очень важно, что пришло много молодежи, студентов. В субботнике участвуют и самые маленькие петербуржцы, и жители блокадного Ленинграда, рассказавшие о том, как убирали город в самые суровые годы. Сегодня вместе работали представители исполнительной и законодательной ветвей власти, вновь избранные депутаты местного самоуправления. Сегодня в городе стабильные, хорошие взаимоотношения между всеми ветвями власти, и субботник тому свидетельство. Я искренне благодарен всем жителям, которые вышли на субботник убрать наш город", - сказал губернатор. Отмечается, что субботник – часть месячника благоустройства, который проходит в Петербурге весь октябрь. На улицах и во дворах убирают мусор, опавшие листья, ремонтируют детские и спортивные площадки. С начала месяца дорожные предприятия уже помыли с применением моющих средств 250 улиц. Также в октябре в городе проходят акции по озеленению. Работники садово-паркового хозяйства уже посадили 3,5 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников.

https://ria.ru/20240824/subbotnik-1968202889.html

https://ria.ru/20240923/moskva-1974163969.html

https://ria.ru/20240918/beglov-1973331798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, санкт-петербург, ленинград, александр беглов