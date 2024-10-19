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Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение - РИА Новости, 19.10.2024
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09:23 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/aviasoobschenie-1978863092.html
Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение
Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение - РИА Новости, 19.10.2024
Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение
Возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:23
2024-10-19T09:23
ярославль
москва
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным областного правительства, в пятницу в аэропорт Ярославль (Туношна) прибыл первый авиалайнер из Москвы. "Возобновили авиасообщение с Москвой. Полеты выполняются по пятницам и воскресеньям. Удобный вариант для поездок в выходные дни. Особенно для тех, кто не хочет тратить время в пробках на трассах", - сообщил губернатор. Он отметил, что правительство Ярославской области работает над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. "Большие планы по развитию инфраструктуры аэропорта. Наша цель – создать в регионе полноценный транспортный хаб, и наша воздушная гавань должна стать одним из ключевых его звеньев", - подчеркнул Михаил Евраев. На сегодняшний день, по данным губернатора, из Ярославля можно отправиться на самолете в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Организована работа по развитию инфраструктуры аэропорта. Для этих целей правительством области привлечен инвестор. Как сообщил Евраев, к 2027 году планируется открыть два новых терминала – пассажирский и грузовой, благоустроить прилегающую территорию, построить у аэропорта причал на Волге.
https://ria.ru/20240419/investproekty-1940981655.html
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ярославль, москва, ярославская область, михаил евраев
Ярославль, Москва, Ярославская область, Михаил Евраев
Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение

Евраев: между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт Туношна под Ярославлем
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Аэропорт Туношна под Ярославлем. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По данным областного правительства, в пятницу в аэропорт Ярославль (Туношна) прибыл первый авиалайнер из Москвы.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководители корпорации Туризм.РФ обсудили реализацию инвестпроектов в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Евраев обсудил с корпорацией "Туризм.РФ" инвестпроекты Ярославской области
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"Возобновили авиасообщение с Москвой. Полеты выполняются по пятницам и воскресеньям. Удобный вариант для поездок в выходные дни. Особенно для тех, кто не хочет тратить время в пробках на трассах", - сообщил губернатор.
Он отметил, что правительство Ярославской области работает над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень.
"Большие планы по развитию инфраструктуры аэропорта. Наша цель – создать в регионе полноценный транспортный хаб, и наша воздушная гавань должна стать одним из ключевых его звеньев", - подчеркнул Михаил Евраев.
На сегодняшний день, по данным губернатора, из Ярославля можно отправиться на самолете в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Организована работа по развитию инфраструктуры аэропорта. Для этих целей правительством области привлечен инвестор. Как сообщил Евраев, к 2027 году планируется открыть два новых терминала – пассажирский и грузовой, благоустроить прилегающую территорию, построить у аэропорта причал на Волге.
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