https://ria.ru/20241019/aviasoobschenie-1978863092.html

Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение

Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение - РИА Новости, 19.10.2024

Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение

Возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:23

2024-10-19T09:23

2024-10-19T09:23

ярославль

москва

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным областного правительства, в пятницу в аэропорт Ярославль (Туношна) прибыл первый авиалайнер из Москвы. "Возобновили авиасообщение с Москвой. Полеты выполняются по пятницам и воскресеньям. Удобный вариант для поездок в выходные дни. Особенно для тех, кто не хочет тратить время в пробках на трассах", - сообщил губернатор. Он отметил, что правительство Ярославской области работает над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. "Большие планы по развитию инфраструктуры аэропорта. Наша цель – создать в регионе полноценный транспортный хаб, и наша воздушная гавань должна стать одним из ключевых его звеньев", - подчеркнул Михаил Евраев. На сегодняшний день, по данным губернатора, из Ярославля можно отправиться на самолете в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Организована работа по развитию инфраструктуры аэропорта. Для этих целей правительством области привлечен инвестор. Как сообщил Евраев, к 2027 году планируется открыть два новых терминала – пассажирский и грузовой, благоустроить прилегающую территорию, построить у аэропорта причал на Волге.

https://ria.ru/20240419/investproekty-1940981655.html

https://ria.ru/20240720/turportal--1960914690.html

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москва

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославль, москва, ярославская область, михаил евраев