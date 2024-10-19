Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение
Евраев: между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение
Аэропорт Туношна под Ярославлем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По данным областного правительства, в пятницу в аэропорт Ярославль (Туношна) прибыл первый авиалайнер из Москвы.
"Возобновили авиасообщение с Москвой. Полеты выполняются по пятницам и воскресеньям. Удобный вариант для поездок в выходные дни. Особенно для тех, кто не хочет тратить время в пробках на трассах", - сообщил губернатор.
Он отметил, что правительство Ярославской области работает над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень.
"Большие планы по развитию инфраструктуры аэропорта. Наша цель – создать в регионе полноценный транспортный хаб, и наша воздушная гавань должна стать одним из ключевых его звеньев", - подчеркнул Михаил Евраев.
На сегодняшний день, по данным губернатора, из Ярославля можно отправиться на самолете в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Организована работа по развитию инфраструктуры аэропорта. Для этих целей правительством области привлечен инвестор. Как сообщил Евраев, к 2027 году планируется открыть два новых терминала – пассажирский и грузовой, благоустроить прилегающую территорию, построить у аэропорта причал на Волге.