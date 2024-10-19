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В США сообщили о ракетной атаке на свой авианосец в Красном море - РИА Новости, 19.10.2024
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06:13 19.10.2024 (обновлено: 14:05 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/avianosets-1978854484.html
В США сообщили о ракетной атаке на свой авианосец в Красном море
В США сообщили о ракетной атаке на свой авианосец в Красном море - РИА Новости, 19.10.2024
В США сообщили о ракетной атаке на свой авианосец в Красном море
ВМС США в июле 2024 года едва не лишились авианосца Dwight D. Eisenhower в Красном море, когда выпущенная йеменскими хуситами ракета прошла всего в 200 метрах... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T06:13
2024-10-19T14:05
сша
красное море
в мире
ансар алла
йемен
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ВМС США в июле 2024 года едва не лишились авианосца Dwight D. Eisenhower в Красном море, когда выпущенная йеменскими хуситами ракета прошла всего в 200 метрах от корабля, что вызвало обеспокоенность среди американского командования, об этом говорится в октябрьском выпуске ежемесячника, который публикует Центр по борьбе с терроризмом (CTC Sentinel) в Военной академии США в Вест-Пойнте."&lt;…&gt; Ракета, выпущенная &lt;…&gt; повстанцами-хуситами в Йемене, прошла в 200 метрах от авианосца ВМС США USS Dwight D. Eisenhower. Инцидент подчеркивает значительную угрозу, исходящую от хуситов из-за атак на международные судоходные пути в Красном море", — говорится в материале.Как полагают авторы публикации, инцидент показывает уязвимость современных Военно-морских сил США перед атаками повстанческих формирований, а также дает повод говорить об их возросшей роли в мировом порядке. Уязвимость авианосца, так называемого символа американского престижа, перед атаками ракет и БПЛА хуситов заставляет военное командование сомнеаться, готовы ли ВМС к потенциальной конфронтации с Китаем, поскольку стратегия Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе основана на применении именно этого класса кораблей, констатируется в материале.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20241010/sudno-1977493149.html
https://ria.ru/20241007/husity-1976662912.html
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сша, красное море, в мире, ансар алла, йемен
США, Красное море, В мире, Ансар Алла, Йемен
В США сообщили о ракетной атаке на свой авианосец в Красном море

Ракета хуситов пролетела всего в 200 метрах от авианосца ВМС США в Красном море

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Kody PhillipsАвианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower) - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Kody Phillips
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower). Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ВМС США в июле 2024 года едва не лишились авианосца Dwight D. Eisenhower в Красном море, когда выпущенная йеменскими хуситами ракета прошла всего в 200 метрах от корабля, что вызвало обеспокоенность среди американского командования, об этом говорится в октябрьском выпуске ежемесячника, который публикует Центр по борьбе с терроризмом (CTC Sentinel) в Военной академии США в Вест-Пойнте.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Хуситы заявили об атаке на два судна в Красном море и Индийском океане
10 октября, 23:38
"<…> Ракета, выпущенная <…> повстанцами-хуситами в Йемене, прошла в 200 метрах от авианосца ВМС США USS Dwight D. Eisenhower. Инцидент подчеркивает значительную угрозу, исходящую от хуситов из-за атак на международные судоходные пути в Красном море", — говорится в материале.

Как полагают авторы публикации, инцидент показывает уязвимость современных Военно-морских сил США перед атаками повстанческих формирований, а также дает повод говорить об их возросшей роли в мировом порядке. Уязвимость авианосца, так называемого символа американского престижа, перед атаками ракет и БПЛА хуситов заставляет военное командование сомнеаться, готовы ли ВМС к потенциальной конфронтации с Китаем, поскольку стратегия Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе основана на применении именно этого класса кораблей, констатируется в материале.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Хуситы заявили о более тысячи выпущенных по Израилю ракет и БПЛА за год
7 октября, 00:06
 
СШАКрасное мореВ миреАнсар АллаЙемен
 
 
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