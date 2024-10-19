В США сообщили о ракетной атаке на свой авианосец в Красном море
Ракета хуситов пролетела всего в 200 метрах от авианосца ВМС США в Красном море
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Kody PhillipsАвианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower). Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ВМС США в июле 2024 года едва не лишились авианосца Dwight D. Eisenhower в Красном море, когда выпущенная йеменскими хуситами ракета прошла всего в 200 метрах от корабля, что вызвало обеспокоенность среди американского командования, об этом говорится в октябрьском выпуске ежемесячника, который публикует Центр по борьбе с терроризмом (CTC Sentinel) в Военной академии США в Вест-Пойнте.
"<…> Ракета, выпущенная <…> повстанцами-хуситами в Йемене, прошла в 200 метрах от авианосца ВМС США USS Dwight D. Eisenhower. Инцидент подчеркивает значительную угрозу, исходящую от хуситов из-за атак на международные судоходные пути в Красном море", — говорится в материале.
Как полагают авторы публикации, инцидент показывает уязвимость современных Военно-морских сил США перед атаками повстанческих формирований, а также дает повод говорить об их возросшей роли в мировом порядке. Уязвимость авианосца, так называемого символа американского престижа, перед атаками ракет и БПЛА хуситов заставляет военное командование сомнеаться, готовы ли ВМС к потенциальной конфронтации с Китаем, поскольку стратегия Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе основана на применении именно этого класса кораблей, констатируется в материале.
Как полагают авторы публикации, инцидент показывает уязвимость современных Военно-морских сил США перед атаками повстанческих формирований, а также дает повод говорить об их возросшей роли в мировом порядке. Уязвимость авианосца, так называемого символа американского престижа, перед атаками ракет и БПЛА хуситов заставляет военное командование сомнеаться, готовы ли ВМС к потенциальной конфронтации с Китаем, поскольку стратегия Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе основана на применении именно этого класса кораблей, констатируется в материале.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.