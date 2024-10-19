https://ria.ru/20241019/ataki-1978925809.html
Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые
Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые - РИА Новости, 20.10.2024
Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые
ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, от обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-19T22:36
2024-10-19T22:36
2024-10-20T00:46
специальная военная операция на украине
белгородский район
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, от обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Обстрелам, как уточнил глава региона, подвергся поселок Октябрьский. Девочка получила слепое осколочное ранение плеча, ее доставили в районную больницу, откуда перевели в детскую областную клиническую больницу.Гладков уточнил, что двух женщин с различными осколочными ранениями бригады СМП доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Также самостоятельно в Октябрьскую РБ обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода.Кроме того, в результате попадания боеприпаса загорелись надворные постройки в двух частных домовладениях. Огонь потушили пожарные. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Четырнадцать автомобилей получили различные повреждения.По данным Гладкова, также в селе Петровка "дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — поврежден кузов транспортного средства".На местах происшествий работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20241015/miny-1978178527.html
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые
Гладков: при атаках дронов ВСУ на Белгородский район пострадали четыре человека
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, от обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Обстрелам, как уточнил глава региона, подвергся поселок Октябрьский. Девочка получила слепое осколочное ранение плеча, ее доставили в районную больницу, откуда перевели в детскую областную клиническую больницу.
Гладков уточнил, что двух женщин с различными осколочными ранениями бригады СМП доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода
. Также самостоятельно в Октябрьскую РБ обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода.
Кроме того, в результате попадания боеприпаса загорелись надворные постройки в двух частных домовладениях. Огонь потушили пожарные. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Четырнадцать автомобилей получили различные повреждения.
По данным Гладкова, также в селе Петровка "дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — поврежден кузов транспортного средства".
На местах происшествий работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.