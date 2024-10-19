https://ria.ru/20241019/ataki-1978925809.html

Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые

Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые - РИА Новости, 20.10.2024

Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые

ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, от обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-19T22:36

2024-10-19T22:36

2024-10-20T00:46

специальная военная операция на украине

белгородский район

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, от обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Обстрелам, как уточнил глава региона, подвергся поселок Октябрьский. Девочка получила слепое осколочное ранение плеча, ее доставили в районную больницу, откуда перевели в детскую областную клиническую больницу.Гладков уточнил, что двух женщин с различными осколочными ранениями бригады СМП доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Также самостоятельно в Октябрьскую РБ обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода.Кроме того, в результате попадания боеприпаса загорелись надворные постройки в двух частных домовладениях. Огонь потушили пожарные. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Четырнадцать автомобилей получили различные повреждения.По данным Гладкова, также в селе Петровка "дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — поврежден кузов транспортного средства".На местах происшествий работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20241015/miny-1978178527.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородский район, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков