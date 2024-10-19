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Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 19.10.2024 (обновлено: 00:46 20.10.2024)
https://ria.ru/20241019/ataki-1978925809.html
Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые
Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые - РИА Новости, 20.10.2024
Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые
ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, от обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-19T22:36
2024-10-20T00:46
специальная военная операция на украине
белгородский район
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, от обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Обстрелам, как уточнил глава региона, подвергся поселок Октябрьский. Девочка получила слепое осколочное ранение плеча, ее доставили в районную больницу, откуда перевели в детскую областную клиническую больницу.Гладков уточнил, что двух женщин с различными осколочными ранениями бригады СМП доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Также самостоятельно в Октябрьскую РБ обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода.Кроме того, в результате попадания боеприпаса загорелись надворные постройки в двух частных домовладениях. Огонь потушили пожарные. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Четырнадцать автомобилей получили различные повреждения.По данным Гладкова, также в селе Петровка "дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — поврежден кузов транспортного средства".На местах происшествий работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20241015/miny-1978178527.html
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белгородский район, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые

Гладков: при атаках дронов ВСУ на Белгородский район пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, от обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Обстрелам, как уточнил глава региона, подвергся поселок Октябрьский. Девочка получила слепое осколочное ранение плеча, ее доставили в районную больницу, откуда перевели в детскую областную клиническую больницу.
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Гладков уточнил, что двух женщин с различными осколочными ранениями бригады СМП доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Также самостоятельно в Октябрьскую РБ обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода.
Кроме того, в результате попадания боеприпаса загорелись надворные постройки в двух частных домовладениях. Огонь потушили пожарные. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Четырнадцать автомобилей получили различные повреждения.
По данным Гладкова, также в селе Петровка "дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — поврежден кузов транспортного средства".
На местах происшествий работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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