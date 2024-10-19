В Берлине предотвратили возможный теракт у посольства Израиля
Bild: нападение на посольство Израиля, предположительно, предотвратили в Берлине
Полицейский автомобиль в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Немецкие правоохранительные органы предположительно предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля в Берлине, задержан ливиец, обвиняемый в поддержке ИГ*, сообщает газета Bild.
"Отряды спецназначения и оперативники федерального управления уголовной полиции, вероятно, предотвратили террористическую атаку на израильское посольство в Берлине", - говорится в публикации.
Как сообщил представитель федеральной прокуратуры Михаэль Рамёллер, в субботу вечером в городах Бернау в федеральной земле Бранденбург и Санкт-Августин в Северном Рейне-Вестфалии прошли обыски. В Бернау был задержан мужчина, которого подозревают в поддержке террористической организации, а в Санкт-Августине был допрошен свидетель и изъяты возможные улики.
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"В поле зрения контртеррористических служб - 28-летний ливиец. Его считают сторонником террористической организации ИГ... Немецкие власти вышли на след этого человека, который ранее не считался угрозой, по конкретной наводке иностранных спецслужб... Ливиец предположительно хотел напасть на дипломатическое представительство Израиля в столице, пока неясно, с оружием или взрывчаткой", - пишет издание.
Отмечается, что задержанный въехал на территорию ФРГ в ноябре 2022 года и попросил убежища, однако ему было отказано, и он был должен покинуть Германию, тем не менее, он остался в Бернау.
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