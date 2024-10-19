https://ria.ru/20241019/ataka-1978926077.html

В Берлине предотвратили возможный теракт у посольства Израиля

В Берлине предотвратили возможный теракт у посольства Израиля - РИА Новости, 19.10.2024

В Берлине предотвратили возможный теракт у посольства Израиля

Немецкие правоохранительные органы предположительно предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля в Берлине, задержан ливиец, обвиняемый в... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T22:42

2024-10-19T22:42

2024-10-19T23:07

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Немецкие правоохранительные органы предположительно предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля в Берлине, задержан ливиец, обвиняемый в поддержке ИГ*, сообщает газета Bild."Отряды спецназначения и оперативники федерального управления уголовной полиции, вероятно, предотвратили террористическую атаку на израильское посольство в Берлине", - говорится в публикации.Как сообщил представитель федеральной прокуратуры Михаэль Рамёллер, в субботу вечером в городах Бернау в федеральной земле Бранденбург и Санкт-Августин в Северном Рейне-Вестфалии прошли обыски. В Бернау был задержан мужчина, которого подозревают в поддержке террористической организации, а в Санкт-Августине был допрошен свидетель и изъяты возможные улики."В поле зрения контртеррористических служб - 28-летний ливиец. Его считают сторонником террористической организации ИГ... Немецкие власти вышли на след этого человека, который ранее не считался угрозой, по конкретной наводке иностранных спецслужб... Ливиец предположительно хотел напасть на дипломатическое представительство Израиля в столице, пока неясно, с оружием или взрывчаткой", - пишет издание.Отмечается, что задержанный въехал на территорию ФРГ в ноябре 2022 года и попросил убежища, однако ему было отказано, и он был должен покинуть Германию, тем не менее, он остался в Бернау.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20241004/germanija-1976459252.html

https://ria.ru/20240829/pamyatnik-1969333689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

берлин (город), израиль, в мире, германия