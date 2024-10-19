https://ria.ru/20241019/arest-1978846301.html

СМИ: задержанного в Швеции русскоязычного мужчину передали властям Бельгии

СМИ: задержанного в Швеции русскоязычного мужчину передали властям Бельгии - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ: задержанного в Швеции русскоязычного мужчину передали властям Бельгии

Русскоязычный мужчина, задержанный ранее в Швеции по подозрению в террористических преступлениях, передан бельгийским властям, сообщает телеканал TV4 со ссылкой РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T00:39

2024-10-19T00:39

2024-10-19T00:39

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Русскоязычный мужчина, задержанный ранее в Швеции по подозрению в террористических преступлениях, передан бельгийским властям, сообщает телеканал TV4 со ссылкой на прокурора Матса Юнгквиста. В августе TV4 сообщал, что полиция безопасности Швеции задержала 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в террористических преступлениях. Как отмечал представитель полиции безопасности Фредрик Хультгрен-Фриберг, мужчину потребовали экстрадировать, так как он подозревается в совершении террористического преступления в другой стране. Сообщалось, что мужчина ранее находился в розыске в России, при этом не уточнялось, гражданином какой страны он является. "Сорокаоднолетний мужчина теперь был вывезен самолетом из Швеции и передан бельгийским властям", - сообщает телеканал. По информации телеканала, именно Бельгия является страной, в которой мужчина якобы совершил террористическое преступление по заданию властей иностранного государства. Отмечается, что бельгийские власти ведут в отношении него расследование. По данным Юнгквиста, из России поступил запрос на экстрадицию задержанного, однако процедура была бы сопряжена с трудностями, поскольку у мужчины был вид на жительство в европейской стране. Потом стало известно, что бельгийские власти тоже начали в отношении него расследование, и его передали Бельгии.

https://ria.ru/20241014/germaniya-1977871933.html

https://ria.ru/20240817/advokat-1966718716.html

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в мире, швеция, россия, бельгия