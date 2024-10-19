СМИ: задержанного в Швеции русскоязычного мужчину передали властям Бельгии
TV4: задержанного в Швеции русскоязычного мужчину передали властям Бельгии
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в центре Брюсселя
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Полицейский в центре Брюсселя. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Русскоязычный мужчина, задержанный ранее в Швеции по подозрению в террористических преступлениях, передан бельгийским властям, сообщает телеканал TV4 со ссылкой на прокурора Матса Юнгквиста.
В августе TV4 сообщал, что полиция безопасности Швеции задержала 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в террористических преступлениях. Как отмечал представитель полиции безопасности Фредрик Хультгрен-Фриберг, мужчину потребовали экстрадировать, так как он подозревается в совершении террористического преступления в другой стране. Сообщалось, что мужчина ранее находился в розыске в России, при этом не уточнялось, гражданином какой страны он является.
"Сорокаоднолетний мужчина теперь был вывезен самолетом из Швеции и передан бельгийским властям", - сообщает телеканал.
По информации телеканала, именно Бельгия является страной, в которой мужчина якобы совершил террористическое преступление по заданию властей иностранного государства. Отмечается, что бельгийские власти ведут в отношении него расследование.
По данным Юнгквиста, из России поступил запрос на экстрадицию задержанного, однако процедура была бы сопряжена с трудностями, поскольку у мужчины был вид на жительство в европейской стране. Потом стало известно, что бельгийские власти тоже начали в отношении него расследование, и его передали Бельгии.