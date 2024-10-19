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В Анталье при пожаре в отеле пострадали трое россиян - РИА Новости, 19.10.2024
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18:35 19.10.2024 (обновлено: 18:54 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/antalya-1978907315.html
В Анталье при пожаре в отеле пострадали трое россиян
В Анталье при пожаре в отеле пострадали трое россиян - РИА Новости, 19.10.2024
В Анталье при пожаре в отеле пострадали трое россиян
В турецкой провинции Анталья при пожаре в гостинице пострадали трое россиян, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:35
2024-10-19T18:54
турция
анталья (провинция)
россия
в мире
происшествия
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СТАМБУЛ, 19 окт — РИА Новости. В турецкой провинции Анталья при пожаре в гостинице пострадали трое россиян, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России."Компетентными службами проведены эвакуационные мероприятия. Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы", — сообщили дипломаты.Пожар возник в отеле Imperial Sunland Resort 5* в Бельдиби накануне, огонь потушили.Генконсульство России установило контакт с турецкой стороной и представителями туроператоров. В отеле находились около 100 россиян.Туристов переселили в другие отели."Каких-либо иных обращений от россиян не поступало", — отметили в генконсульстве.Там добавили, что продолжают отслеживать ситуацию.
https://ria.ru/20241009/78ru-1977204859.html
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турция
анталья (провинция)
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турция, анталья (провинция), россия, в мире, происшествия
Турция, Анталья (провинция), Россия, В мире, Происшествия
В Анталье при пожаре в отеле пострадали трое россиян

Трое россиян пострадали при пожаре в отеле в Анталье, их выписали из больницы

© Фото : соцсетиПожар в отеле в Бельдиби, Турция
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : соцсети
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция
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СТАМБУЛ, 19 окт — РИА Новости. В турецкой провинции Анталья при пожаре в гостинице пострадали трое россиян, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России.
«
"Компетентными службами проведены эвакуационные мероприятия. Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы", — сообщили дипломаты.
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9 октября, 14:35
Пожар возник в отеле Imperial Sunland Resort 5* в Бельдиби накануне, огонь потушили.
Генконсульство России установило контакт с турецкой стороной и представителями туроператоров. В отеле находились около 100 россиян.
Туристов переселили в другие отели.
«
"Каких-либо иных обращений от россиян не поступало", — отметили в генконсульстве.
Там добавили, что продолжают отслеживать ситуацию.
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