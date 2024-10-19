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В Анталье при пожаре в отеле пострадали трое россиян
В Анталье при пожаре в отеле пострадали трое россиян - РИА Новости, 19.10.2024
В Анталье при пожаре в отеле пострадали трое россиян
В турецкой провинции Анталья при пожаре в гостинице пострадали трое россиян, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:35
2024-10-19T18:35
2024-10-19T18:54
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СТАМБУЛ, 19 окт — РИА Новости. В турецкой провинции Анталья при пожаре в гостинице пострадали трое россиян, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России."Компетентными службами проведены эвакуационные мероприятия. Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы", — сообщили дипломаты.Пожар возник в отеле Imperial Sunland Resort 5* в Бельдиби накануне, огонь потушили.Генконсульство России установило контакт с турецкой стороной и представителями туроператоров. В отеле находились около 100 россиян.Туристов переселили в другие отели."Каких-либо иных обращений от россиян не поступало", — отметили в генконсульстве.Там добавили, что продолжают отслеживать ситуацию.
https://ria.ru/20241009/78ru-1977204859.html
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турция, анталья (провинция), россия, в мире, происшествия
Турция, Анталья (провинция), Россия, В мире, Происшествия
В Анталье при пожаре в отеле пострадали трое россиян
Трое россиян пострадали при пожаре в отеле в Анталье, их выписали из больницы