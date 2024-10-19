https://ria.ru/20241019/aktsiya-1978919541.html
СМИ: на Мартинике тысячи жителей вышли на акцию против дороговизны жизни
СМИ: на Мартинике тысячи жителей вышли на акцию против дороговизны жизни - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: на Мартинике тысячи жителей вышли на акцию против дороговизны жизни
Тысячи жителей Мартиники, французской заморской территории в Карибском море, вышли на манифестацию в административном центре Фор-де-Франс против дороговизны... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T20:53
2024-10-19T20:53
2024-10-19T20:53
в мире
мартиника
франция
карибское море
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тысячи жителей Мартиники, французской заморской территории в Карибском море, вышли на манифестацию в административном центре Фор-де-Франс против дороговизны жизни, передает агентство Франс Пресс. "Тысячи протестующих собрались в субботу в Фор-де-Франс в намерении продолжить движение против дороговизны жизни", - пишет агентство. Отмечается, что манифестации проходят несмотря на недавнее соглашение властей Франции с продавцами о снижении цен на продовольствие на Мартинике. Агентство подчеркивает, что соглашение не было подписано Движением по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC), которое призвало к проведению в субботу манифестации. По словам лидера движения Родрига Петито, которые приводит агентство, соглашение о снижении цен охватывает лишь часть из продаваемых на Мартинике товаров. Ранее префектура Мартиники продлила на неделю, до 21 октября, действие комендатского часа на фоне волнений на острове в связи с дороговизной жизни. С 7 октября на острове вновь разгорелись протесты. Протестующие сожгли здание префектуры острова, а также четыре припаркованных рядом с ней полицейских машины. Местные власти ввели 10 октября комендатский час после того, как 26 стражей правопорядка получили ранения в ходе стычек с протестующими. С начала сентября на Мартинике продолжаются протесты из-за подорожания жизни, в особенности продовольственных товаров. Протестующие нападают на полицию, используя боевые патроны. На фоне погромов власти Франции впервые за 65 лет распорядились отправить на Мартинику спецотряд по подавлению протестов CRS. Для достижения договоренностей о мерах по снижению цен было организовано уже несколько встреч с участием государственных ведомств, местных властей, представителей бизнеса и "Объединения в защиту афро-карибских народов и ресурсов", которое и было инициатором протестов. По оценке Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), цены на продовольствие на острове на 40% выше, чем в самой Франции. Это обусловлено так называемым "морским налогом" - таможенными пошлинами при импорте товаров на французские заморские территории Гваделупу, Мартинику, Французскую Гвиану, Майотту и Реюньон. Это один из старейших сборов французской налоговой системы, введенный в 1670 году на Мартинике. Изначально эта мера должна была быть временной. Налогом облагается огромное количество наименований товаров, завезенных из Франции. Так, наценка на печенье, например, составляет 15%, а на сигареты – 50%.
https://ria.ru/20240924/martinika-1974427018.html
https://ria.ru/20240919/smi-1973535719.html
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в мире, мартиника, франция, карибское море
В мире, Мартиника, Франция, Карибское море
СМИ: на Мартинике тысячи жителей вышли на акцию против дороговизны жизни
France-Presse: жители в Мартинике вышли на демонтрацию против дороговизны жизни
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тысячи жителей Мартиники, французской заморской территории в Карибском море, вышли на манифестацию в административном центре Фор-де-Франс против дороговизны жизни, передает агентство Франс Пресс.
"Тысячи протестующих собрались в субботу в Фор-де-Франс в намерении продолжить движение против дороговизны жизни", - пишет агентство.
Отмечается, что манифестации проходят несмотря на недавнее соглашение властей Франции
с продавцами о снижении цен на продовольствие на Мартинике.
Агентство подчеркивает, что соглашение не было подписано Движением по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC), которое призвало к проведению в субботу манифестации.
По словам лидера движения Родрига Петито, которые приводит агентство, соглашение о снижении цен охватывает лишь часть из продаваемых на Мартинике товаров.
Ранее префектура Мартиники продлила на неделю, до 21 октября, действие комендатского часа на фоне волнений на острове в связи с дороговизной жизни.
С 7 октября на острове вновь разгорелись протесты. Протестующие сожгли здание префектуры острова, а также четыре припаркованных рядом с ней полицейских машины. Местные власти ввели 10 октября комендатский час после того, как 26 стражей правопорядка получили ранения в ходе стычек с протестующими.
С начала сентября на Мартинике продолжаются протесты из-за подорожания жизни, в особенности продовольственных товаров. Протестующие нападают на полицию, используя боевые патроны. На фоне погромов власти Франции впервые за 65 лет распорядились отправить на Мартинику спецотряд по подавлению протестов CRS.
Для достижения договоренностей о мерах по снижению цен было организовано уже несколько встреч с участием государственных ведомств, местных властей, представителей бизнеса и "Объединения в защиту афро-карибских народов и ресурсов", которое и было инициатором протестов.
По оценке Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), цены на продовольствие на острове на 40% выше, чем в самой Франции. Это обусловлено так называемым "морским налогом" - таможенными пошлинами при импорте товаров на французские заморские территории Гваделупу
, Мартинику, Французскую Гвиану
, Майотту
и Реюньон
. Это один из старейших сборов французской налоговой системы, введенный в 1670 году на Мартинике. Изначально эта мера должна была быть временной. Налогом облагается огромное количество наименований товаров, завезенных из Франции. Так, наценка на печенье, например, составляет 15%, а на сигареты – 50%.