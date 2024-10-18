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Новые участники БРИКС присоединятся к сотрудничеству по зондированию Земли - РИА Новости, 18.10.2024
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03:38 18.10.2024 (обновлено: 09:52 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/zonidirovanie-1978633641.html
Новые участники БРИКС присоединятся к сотрудничеству по зондированию Земли
Новые участники БРИКС присоединятся к сотрудничеству по зондированию Земли - РИА Новости, 18.10.2024
Новые участники БРИКС присоединятся к сотрудничеству по зондированию Земли
Новые участники БРИКС присоединятся к соглашению о сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли, такая работа уже ведётся, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:38
2024-10-18T09:52
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Новые участники БРИКС присоединятся к соглашению о сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли, такая работа уже ведётся, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "В настоящее время идёт работа по присоединению к Соглашению космических агентств новых стран-участниц БРИКС", — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что соглашения в области спутниковой группировки ДЗЗ стран БРИКС стали большим практическим шагом в развитии сотрудничества в области космической деятельности между странами – участницами объединения. За счёт него были расширены возможности каждого участника и БРИКС в целом по решению проблем глобального изменения климата, снижения воздействий стихийных бедствий, защиты окружающей среды, а также обеспечения устойчивого социально-экономического развития. "Благодаря сотрудничеству стран БРИКС в области дистанционного зондирования Земли, осуществляемому на принципах равноправия, справедливости и взаимной выгоды, обмен данными дистанционного зондирования Земли позволяет существенно расширять сферу их прикладного применения", — добавил представитель "Роскосмоса". БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241017/put-1978427514.html
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космос - риа наука, земля, россия, бразилия, брикс, роскосмос, саммит брикс в казани в 2024 году
Космос - РИА Наука, Земля, Россия, Бразилия, БРИКС, Роскосмос, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Новые участники БРИКС присоединятся к сотрудничеству по зондированию Земли

"Роскосмос": новые участники БРИКС примут участие в дистанционном зондировании

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли "Геотон-Л1" для космического аппарата "Ресурс-П"
Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли Геотон-Л1 для космического аппарата Ресурс-П - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли "Геотон-Л1" для космического аппарата "Ресурс-П". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Новые участники БРИКС присоединятся к соглашению о сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли, такая работа уже ведётся, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"В настоящее время идёт работа по присоединению к Соглашению космических агентств новых стран-участниц БРИКС", — сказал собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что соглашения в области спутниковой группировки ДЗЗ стран БРИКС стали большим практическим шагом в развитии сотрудничества в области космической деятельности между странами – участницами объединения. За счёт него были расширены возможности каждого участника и БРИКС в целом по решению проблем глобального изменения климата, снижения воздействий стихийных бедствий, защиты окружающей среды, а также обеспечения устойчивого социально-экономического развития.
"Благодаря сотрудничеству стран БРИКС в области дистанционного зондирования Земли, осуществляемому на принципах равноправия, справедливости и взаимной выгоды, обмен данными дистанционного зондирования Земли позволяет существенно расширять сферу их прикладного применения", — добавил представитель "Роскосмоса".
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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Космос - РИА НаукаЗемляРоссияБразилияБРИКСРоскосмосСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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