https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978838017.html

Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией

Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией - РИА Новости, 18.10.2024

Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией

Владимир Зеленский снова выступил против переговоров с РФ о мирном урегулировании конфликта, но выразил готовность включить в "мирный план" предложения Китая,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T21:56

2024-10-18T21:56

2024-10-18T21:56

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский снова выступил против переговоров с РФ о мирном урегулировании конфликта, но выразил готовность включить в "мирный план" предложения Китая, Бразилии и других стран. "У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ. При этом Зеленский заявил о готовности включить в план мирного урегулирования предложения Китая, Бразилии и стран Африки. По его мнению, остановить конфликту могут Китай, Индия, США и Саудовская Аравия путем применения еще более строгих санкций и других методов давления на Россию. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978834091.html

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