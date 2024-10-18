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Зеленский предлагает Украину как частную военную компанию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2024
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16:17 18.10.2024 (обновлено: 17:12 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978767550.html
Зеленский предлагает Украину как частную военную компанию, заявил Лавров
Зеленский предлагает Украину как частную военную компанию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2024
Зеленский предлагает Украину как частную военную компанию, заявил Лавров
Владимир Зеленский предлагает Украину как частную военную кампанию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:17
2024-10-18T17:12
в мире
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает Украину как частную военную кампанию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3". Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "И последний пункт ("плана победы" Зеленского - ред.), там что-то про безопасность говорится всей Европы, он, согласно утечкам, тоже сопровождается секретным приложением, которое гласит, что украинская армия после победы будет готова защищать Европу, разместить своих военнослужащих по контракту, или я не знаю как, может быть, даже заменяя американский контингент, который в Европе стоит. То есть просто, с одной стороны, продал все земли и всё ценное, что в них заложено, а с другой стороны, предлагает свою страну в качестве частной военной кампании, показательно для этого режима", - сказал Лавров. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241018/plan-1978716402.html
https://ria.ru/20241016/zakharova--1978414588.html
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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, сергей лавров, мария захарова, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Мария Захарова, НАТО
Зеленский предлагает Украину как частную военную компанию, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Зеленский предлагает Украину как частную военную компанию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает Украину как частную военную кампанию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
План Зеленского неудобен для НАТО, заявил французский политик
Вчера, 13:25
"И последний пункт ("плана победы" Зеленского - ред.), там что-то про безопасность говорится всей Европы, он, согласно утечкам, тоже сопровождается секретным приложением, которое гласит, что украинская армия после победы будет готова защищать Европу, разместить своих военнослужащих по контракту, или я не знаю как, может быть, даже заменяя американский контингент, который в Европе стоит. То есть просто, с одной стороны, продал все земли и всё ценное, что в них заложено, а с другой стороны, предлагает свою страну в качестве частной военной кампании, показательно для этого режима", - сказал Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Захарова назвала две лишние буквы в "плане победы" Зеленского
16 октября, 21:52
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМария ЗахароваНАТО
 
 
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