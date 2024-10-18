https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978767550.html

Зеленский предлагает Украину как частную военную компанию, заявил Лавров

Зеленский предлагает Украину как частную военную компанию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2024

Зеленский предлагает Украину как частную военную компанию, заявил Лавров

Владимир Зеленский предлагает Украину как частную военную кампанию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:17

2024-10-18T16:17

2024-10-18T17:12

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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает Украину как частную военную кампанию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3". Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "И последний пункт ("плана победы" Зеленского - ред.), там что-то про безопасность говорится всей Европы, он, согласно утечкам, тоже сопровождается секретным приложением, которое гласит, что украинская армия после победы будет готова защищать Европу, разместить своих военнослужащих по контракту, или я не знаю как, может быть, даже заменяя американский контингент, который в Европе стоит. То есть просто, с одной стороны, продал все земли и всё ценное, что в них заложено, а с другой стороны, предлагает свою страну в качестве частной военной кампании, показательно для этого режима", - сказал Лавров. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241018/plan-1978716402.html

https://ria.ru/20241016/zakharova--1978414588.html

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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, сергей лавров, мария захарова, нато