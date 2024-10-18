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Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США - РИА Новости, 18.10.2024
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13:06 18.10.2024 (обновлено: 22:52 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html
Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США
Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США - РИА Новости, 18.10.2024
Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США
В Киеве видят три разных сценария развития конфликта после американских выборов, заявил Владимир Зеленский в интервью Financial Times. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:06
2024-10-18T22:52
в мире
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве видят три разных сценария развития конфликта после американских выборов, заявил Владимир Зеленский в интервью Financial Times."Я не знаю, что нам предложат после выборов. Мы видим три варианта развития", — сказал политик.По словам Зеленского, один из сценариев будет подразумевать дальнейшую поддержку союзниками с опасением некоторых рисков. Украинский политик не назвал журналистам другие два варианта, рассматриваемые Киевом, отметив, что они зависят от того, кто станет новым главой Белого дома.В пятницу депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах атмосфера на Западе может измениться и Киеву могут перестать отправлять такое количество оружия и денежных средств.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241018/telegraph-1978675143.html
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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, политика
В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Камала Харрис, Политика
Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США

FT: Зеленский видит три сценария развития конфликта после выборов в США

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве видят три разных сценария развития конфликта после американских выборов, заявил Владимир Зеленский в интервью Financial Times.
«
"Я не знаю, что нам предложат после выборов. Мы видим три варианта развития", — сказал политик.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 11:07
По словам Зеленского, один из сценариев будет подразумевать дальнейшую поддержку союзниками с опасением некоторых рисков. Украинский политик не назвал журналистам другие два варианта, рассматриваемые Киевом, отметив, что они зависят от того, кто станет новым главой Белого дома.
В пятницу депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах атмосфера на Западе может измениться и Киеву могут перестать отправлять такое количество оружия и денежных средств.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 10:16
 
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