https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html

Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США

Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США - РИА Новости, 18.10.2024

Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США

В Киеве видят три разных сценария развития конфликта после американских выборов, заявил Владимир Зеленский в интервью Financial Times. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:06

2024-10-18T13:06

2024-10-18T22:52

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве видят три разных сценария развития конфликта после американских выборов, заявил Владимир Зеленский в интервью Financial Times."Я не знаю, что нам предложат после выборов. Мы видим три варианта развития", — сказал политик.По словам Зеленского, один из сценариев будет подразумевать дальнейшую поддержку союзниками с опасением некоторых рисков. Украинский политик не назвал журналистам другие два варианта, рассматриваемые Киевом, отметив, что они зависят от того, кто станет новым главой Белого дома.В пятницу депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах атмосфера на Западе может измениться и Киеву могут перестать отправлять такое количество оружия и денежных средств.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241018/telegraph-1978675143.html

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