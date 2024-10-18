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В Минобороны Польши рассказали о реакции Евросовета на план Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
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11:14 18.10.2024 (обновлено: 14:47 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978677241.html
В Минобороны Польши рассказали о реакции Евросовета на план Зеленского
В Минобороны Польши рассказали о реакции Евросовета на план Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
В Минобороны Польши рассказали о реакции Евросовета на план Зеленского
В Европейском совете и штаб-квартире НАТО встретили "план победы" Владимира Зеленского без особого энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:14
2024-10-18T14:47
в мире
польша
европейский совет
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. В Европейском совете и штаб-квартире НАТО встретили "план победы" Владимира Зеленского без особого энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече глав военных ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе."Сердцем мы все хотели бы, чтобы план победы был реализован. &lt;...&gt; Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО нет, ибо ситуация на фронте сложная, есть огромная усталость от войны", — сказал он.Министр подчеркнул, что представленный Зеленским план не решает проблему и "не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который изменит реальность".Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, там упоминаются приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, а также размещение на территории постсоветской республики "комплексного неядерного пакета сдерживания" Москвы.Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. По его словам, Украина для достижения мира должна протрезветь и осознать причины, которые привели ее к конфликту.
https://ria.ru/20241018/medvedev-1978675923.html
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в мире, польша, европейский совет, нато
В мире, Польша, Европейский совет, НАТО
В Минобороны Польши рассказали о реакции Евросовета на план Зеленского

Минобороны Польши: в Евросовете и НАТО встретили план Зеленского без энтузиазма

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. В Европейском совете и штаб-квартире НАТО встретили "план победы" Владимира Зеленского без особого энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече глав военных ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе.
«
"Сердцем мы все хотели бы, чтобы план победы был реализован. <...> Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО нет, ибо ситуация на фронте сложная, есть огромная усталость от войны", — сказал он.
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Министр подчеркнул, что представленный Зеленским план не решает проблему и "не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который изменит реальность".
Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, там упоминаются приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, а также размещение на территории постсоветской республики "комплексного неядерного пакета сдерживания" Москвы.
Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. По его словам, Украина для достижения мира должна протрезветь и осознать причины, которые привели ее к конфликту.
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