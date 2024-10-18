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В Британии отреагировали на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 18.10.2024 (обновлено: 10:17 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978641601.html
В Британии отреагировали на "план победы" Зеленского
В Британии отреагировали на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
В Британии отреагировали на "план победы" Зеленского
Страны Запада измучены постоянными требованиями Владимира Зеленского и не готовы выполнять новые, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:32
2024-10-18T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Страны Запада измучены постоянными требованиями Владимира Зеленского и не готовы выполнять новые, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский увидит, что западные правительства &lt;...&gt; возмущены этими требованиями, и впервые скажут ему, что он должен принять их "нет" в качестве ответа", — выразил мнение эксперт.По его словам, Зеленский никогда не воспринимал отрицательный ответ Запада на его просьбы и, наоборот, продолжал выпрашивать и повторять свои требования в надежде на уступку.Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
В Британии отреагировали на "план победы" Зеленского

Меркурис: западные страны устали выполнять бесконечные требования Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Страны Запада измучены постоянными требованиями Владимира Зеленского и не готовы выполнять новые, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Зеленский увидит, что западные правительства <...> возмущены этими требованиями, и впервые скажут ему, что он должен принять их "нет" в качестве ответа", — выразил мнение эксперт.
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По его словам, Зеленский никогда не воспринимал отрицательный ответ Запада на его просьбы и, наоборот, продолжал выпрашивать и повторять свои требования в надежде на уступку.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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