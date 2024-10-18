https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978629243.html

Советник Орбана назвал "план победы" Зеленского путем к мировой войне

Советник Орбана назвал "план победы" Зеленского путем к мировой войне - РИА Новости, 18.10.2024

Советник Орбана назвал "план победы" Зеленского путем к мировой войне

Венгрия не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, потому что это кратчайший путь к третьей мировой войне, заявил политический директор... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T01:56

2024-10-18T01:56

2024-10-18T01:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

венгрия

украина

владимир зеленский

виктор орбан

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Венгрия не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, потому что это кратчайший путь к третьей мировой войне, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. "План победы"... Зеленского - кратчайший путь к развязыванию Третьей мировой войны, поэтому Венгрия его не поддерживает", - написал Орбан в соцсети Facebook*. По его словам, план предполагает обострение конфликта и вовлечение в него стран НАТО, что Венгрия не приемлет, поскольку считает, что ЕС должен сменить стратегию на мирную. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от плана Зеленского "бросает в дрожь", ЕС необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978599973.html

россия

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, венгрия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, нато, евросоюз