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Советник Орбана назвал "план победы" Зеленского путем к мировой войне - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978629243.html
Советник Орбана назвал "план победы" Зеленского путем к мировой войне
Советник Орбана назвал "план победы" Зеленского путем к мировой войне - РИА Новости, 18.10.2024
Советник Орбана назвал "план победы" Зеленского путем к мировой войне
Венгрия не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, потому что это кратчайший путь к третьей мировой войне, заявил политический директор... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T01:56
2024-10-18T01:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
венгрия
украина
владимир зеленский
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Венгрия не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, потому что это кратчайший путь к третьей мировой войне, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. "План победы"... Зеленского - кратчайший путь к развязыванию Третьей мировой войны, поэтому Венгрия его не поддерживает", - написал Орбан в соцсети Facebook*. По его словам, план предполагает обострение конфликта и вовлечение в него стран НАТО, что Венгрия не приемлет, поскольку считает, что ЕС должен сменить стратегию на мирную. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от плана Зеленского "бросает в дрожь", ЕС необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html
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в мире, россия, венгрия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз
Советник Орбана назвал "план победы" Зеленского путем к мировой войне

Балаж Орбан: Венгрия не поддерживает "план победы" Зеленского

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Венгрия не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, потому что это кратчайший путь к третьей мировой войне, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
"План победы"... Зеленского - кратчайший путь к развязыванию Третьей мировой войны, поэтому Венгрия его не поддерживает", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
Вчера, 22:49
По его словам, план предполагает обострение конфликта и вовлечение в него стран НАТО, что Венгрия не приемлет, поскольку считает, что ЕС должен сменить стратегию на мирную.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от плана Зеленского "бросает в дрожь", ЕС необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием
Вчера, 21:49
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения
Вчера, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенгрияУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанНАТОЕвросоюз
 
 
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