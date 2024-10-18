https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978839247.html

Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины

Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины - РИА Новости, 18.10.2024

Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины

Молодежь продолжает бежать с Украины, признал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об опасениях по поводу возможного оттока молодежи из страны в случае... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:09

2024-10-18T22:09

2024-10-18T22:45

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рустем умеров

элла либанова

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Молодежь продолжает бежать с Украины, признал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об опасениях по поводу возможного оттока молодежи из страны в случае дальнейшего снижения возраста мобилизованных. "(Отток молодежи с Украины - ред.) Серьезный вызов. Это наше будущее. Что касается оттока, в любом случае во время войны отток людей есть", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ. При этом Зеленский признал, что ряд западных партнеров Украины хотел бы снижения возраста мобилизации в стране, но Киев пока не планирует этого делать. В пятницу глава украинского минобороны Рустем Умеров признал, что США обсуждают с властями Украины снижение возраста мобилизации, так как хотят понять, почему Киев не отправляет на фронт людей в возрасте от 18 до 25 лет. Ранее глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников. В августе Зеленский также признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20241004/mobilizatsiya-1976316226.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978094144.html

украина

киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, рустем умеров, элла либанова