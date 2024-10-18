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Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 18.10.2024 (обновлено: 22:45 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978839247.html
Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины
Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины - РИА Новости, 18.10.2024
Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины
Молодежь продолжает бежать с Украины, признал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об опасениях по поводу возможного оттока молодежи из страны в случае... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:09
2024-10-18T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
рустем умеров
элла либанова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Молодежь продолжает бежать с Украины, признал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об опасениях по поводу возможного оттока молодежи из страны в случае дальнейшего снижения возраста мобилизованных. "(Отток молодежи с Украины - ред.) Серьезный вызов. Это наше будущее. Что касается оттока, в любом случае во время войны отток людей есть", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ. При этом Зеленский признал, что ряд западных партнеров Украины хотел бы снижения возраста мобилизации в стране, но Киев пока не планирует этого делать. В пятницу глава украинского минобороны Рустем Умеров признал, что США обсуждают с властями Украины снижение возраста мобилизации, так как хотят понять, почему Киев не отправляет на фронт людей в возрасте от 18 до 25 лет. Ранее глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников. В августе Зеленский также признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20241004/mobilizatsiya-1976316226.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, рустем умеров, элла либанова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Элла Либанова
Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины

Зеленский назвал отток молодежи с Украины серьезным вызовом

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Молодежь продолжает бежать с Украины, признал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об опасениях по поводу возможного оттока молодежи из страны в случае дальнейшего снижения возраста мобилизованных.
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"(Отток молодежи с Украины - ред.) Серьезный вызов. Это наше будущее. Что касается оттока, в любом случае во время войны отток людей есть", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ.
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При этом Зеленский признал, что ряд западных партнеров Украины хотел бы снижения возраста мобилизации в стране, но Киев пока не планирует этого делать.
В пятницу глава украинского минобороны Рустем Умеров признал, что США обсуждают с властями Украины снижение возраста мобилизации, так как хотят понять, почему Киев не отправляет на фронт людей в возрасте от 18 до 25 лет.
Ранее глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников.
В августе Зеленский также признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
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Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровЭлла Либанова
 
 
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