https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978833686.html

Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США

Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США - РИА Новости, 18.10.2024

Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США

Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T20:55

2024-10-18T20:55

2024-10-18T20:55

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп, от Демократической - вице-президент страны Камала Харрис. "Сегодня они (США - ред.) борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо, (борются - ред.) для их страны. Для нас - не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе. Мы тут - граждане Украины, потому что мы в войне", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ в эфире новостного телемарафона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20240720/tramp-1960860352.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис