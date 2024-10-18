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Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США - РИА Новости, 18.10.2024
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20:55 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978833686.html
Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США
Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США - РИА Новости, 18.10.2024
Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США
Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:55
2024-10-18T20:55
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп, от Демократической - вице-президент страны Камала Харрис. "Сегодня они (США - ред.) борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо, (борются - ред.) для их страны. Для нас - не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе. Мы тут - граждане Украины, потому что мы в войне", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ в эфире новостного телемарафона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Камала Харрис
Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США

Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США из-за предвыборной гонки

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп, от Демократической - вице-президент страны Камала Харрис.
«
"Сегодня они (США - ред.) борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо, (борются - ред.) для их страны. Для нас - не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе. Мы тут - граждане Украины, потому что мы в войне", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ в эфире новостного телемарафона.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
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В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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