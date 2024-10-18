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Запад хочет добиться прекращения огня в секторе Газа, пишет Financial Times - РИА Новости, 18.10.2024
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12:31 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/zapad-1978702346.html
Запад хочет добиться прекращения огня в секторе Газа, пишет Financial Times
Запад хочет добиться прекращения огня в секторе Газа, пишет Financial Times - РИА Новости, 18.10.2024
Запад хочет добиться прекращения огня в секторе Газа, пишет Financial Times
Западные дипломаты хотят добиться прекращения огня в секторе Газа после ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает газета Financial... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:31
2024-10-18T12:31
в мире
израиль
сша
иран
яхья синвар
джо байден
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хамас
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Западные дипломаты хотят добиться прекращения огня в секторе Газа после ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара помогал также американский спецназ. "Дипломаты и аналитики заявили, что смерть лидера ХАМАС (Синвара - ред.)... не обязательно будет означать крах (для движения - ред.) или... положит конец разрушительной войне в секторе Газа... Чиновники США заявили, что они возобновят усилия по достижению соглашения о прекращении войны в секторе Газа, что, по мнению дипломатов, является наилучшим способом не допустить... ещё более масштабного конфликта (в регионе - ред.)... В рамках одной из обсуждаемых инициатив... (может быть предложена - ред.) пауза в израильском наступлении в обмен на освобождение оставшихся израильских заложников в секторе Газа", - говорится в сообщении. Как сообщил газете неназванный западный дипломат, сделка также может включать гарантию физической безопасности бойцов ХАМАС, освободивших заложников, и возобновление переговоров о прекращении боевых действий. Ранее в миссии Ирана при ООН заявили, что убийство Синвара укрепит "дух сопротивления", он станет примером для молодежи. Также официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что США считали Синвара главным препятствием к завершению палестино-израильского конфликта, но о сроках прекращения огня в Вашингтоне говорить не готовы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241018/sinvar-1978656571.html
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в мире, израиль, сша, иран, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иран, Яхья Синвар, Джо Байден, Камала Харрис, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Запад хочет добиться прекращения огня в секторе Газа, пишет Financial Times

FT: Запад хочет добиться прекращения огня в Газе после ликвидации лидера ХАМАС

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Западные дипломаты хотят добиться прекращения огня в секторе Газа после ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара помогал также американский спецназ.
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"Дипломаты и аналитики заявили, что смерть лидера ХАМАС (Синвара - ред.)... не обязательно будет означать крах (для движения - ред.) или... положит конец разрушительной войне в секторе Газа... Чиновники США заявили, что они возобновят усилия по достижению соглашения о прекращении войны в секторе Газа, что, по мнению дипломатов, является наилучшим способом не допустить... ещё более масштабного конфликта (в регионе - ред.)... В рамках одной из обсуждаемых инициатив... (может быть предложена - ред.) пауза в израильском наступлении в обмен на освобождение оставшихся израильских заложников в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Как сообщил газете неназванный западный дипломат, сделка также может включать гарантию физической безопасности бойцов ХАМАС, освободивших заложников, и возобновление переговоров о прекращении боевых действий.
Ранее в миссии Ирана при ООН заявили, что убийство Синвара укрепит "дух сопротивления", он станет примером для молодежи. Также официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что США считали Синвара главным препятствием к завершению палестино-израильского конфликта, но о сроках прекращения огня в Вашингтоне говорить не готовы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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