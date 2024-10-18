Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР
Инженер ЗАЭС пойдет под суд за участие в террористической организации
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Инженера Запорожской атомной электростанции будут судить за подготовку теракта по заказу украинской разведки, сообщила Генпрокуратура России.
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"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК России ("Участие в террористическом сообществе"), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 205 УК России ("Покушение на совершение террористического акта"), ч. 4 ст. 222.1 УК России ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств")", — подчеркнули в ведомстве.
По версии следствия, в марте 2022 года Потынг, будучи инженером цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС, вступил в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. С использованием фотосъемки обвиняемый собрал информацию об автомобилях, имеющих доступ на территорию станции, их маршрутах и местах стоянки. Эти сведения он передал через мессенджер украинскому куратору.
В мае 2023 года Потынг получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов. Через тайник он получил взрывчатку и перенес ее в свою квартиру. Затем он заложил устройство под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом. Тем не менее взрывчатку обнаружили и обезвредили, а самого Потынга задержали. Впоследствии его заключили под стражу.
Уголовное дело направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных соучастников продолжается.
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