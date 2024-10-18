https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html

Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР

Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР - РИА Новости, 18.10.2024

Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР

Инженера Запорожской атомной электростанции будут судить за подготовку теракта по заказу украинской разведки, сообщила Генпрокуратура России. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:14

2024-10-18T08:14

2024-10-18T09:10

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Инженера Запорожской атомной электростанции будут судить за подготовку теракта по заказу украинской разведки, сообщила Генпрокуратура России."Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК России ("Участие в террористическом сообществе"), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 205 УК России ("Покушение на совершение террористического акта"), ч. 4 ст. 222.1 УК России ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств")", — подчеркнули в ведомстве.По версии следствия, в марте 2022 года Потынг, будучи инженером цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС, вступил в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. С использованием фотосъемки обвиняемый собрал информацию об автомобилях, имеющих доступ на территорию станции, их маршрутах и местах стоянки. Эти сведения он передал через мессенджер украинскому куратору.В мае 2023 года Потынг получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов. Через тайник он получил взрывчатку и перенес ее в свою квартиру. Затем он заложил устройство под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом. Тем не менее взрывчатку обнаружили и обезвредили, а самого Потынга задержали. Впоследствии его заключили под стражу.Уголовное дело направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных соучастников продолжается.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, запорожская аэс, генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, запорожская область