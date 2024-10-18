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Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР - РИА Новости, 18.10.2024
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08:14 18.10.2024 (обновлено: 09:10 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html
Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР
Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР - РИА Новости, 18.10.2024
Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР
Инженера Запорожской атомной электростанции будут судить за подготовку теракта по заказу украинской разведки, сообщила Генпрокуратура России. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:14
2024-10-18T09:10
украина
запорожская аэс
генеральная прокуратура рф
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Инженера Запорожской атомной электростанции будут судить за подготовку теракта по заказу украинской разведки, сообщила Генпрокуратура России.&quot;Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК России (&quot;Участие в террористическом сообществе&quot;), ч. 3 ст. 30, пп. &quot;а&quot;, &quot;б&quot; ч. 3 ст. 205 УК России (&quot;Покушение на совершение террористического акта&quot;), ч. 4 ст. 222.1 УК России (&quot;Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств&quot;)&quot;, — подчеркнули в ведомстве.По версии следствия, в марте 2022 года Потынг, будучи инженером цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС, вступил в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. С использованием фотосъемки обвиняемый собрал информацию об автомобилях, имеющих доступ на территорию станции, их маршрутах и местах стоянки. Эти сведения он передал через мессенджер украинскому куратору.В мае 2023 года Потынг получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов. Через тайник он получил взрывчатку и перенес ее в свою квартиру. Затем он заложил устройство под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом. Тем не менее взрывчатку обнаружили и обезвредили, а самого Потынга задержали. Впоследствии его заключили под стражу.Уголовное дело направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных соучастников продолжается.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России.
https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html
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украина, запорожская аэс, генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, запорожская область
Украина, Запорожская АЭС, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Россия, Запорожская область
Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР

Инженер ЗАЭС пойдет под суд за участие в террористической организации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Инженера Запорожской атомной электростанции будут судить за подготовку теракта по заказу украинской разведки, сообщила Генпрокуратура России.
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"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК России ("Участие в террористическом сообществе"), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 205 УК России ("Покушение на совершение террористического акта"), ч. 4 ст. 222.1 УК России ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств")", — подчеркнули в ведомстве.

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По версии следствия, в марте 2022 года Потынг, будучи инженером цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС, вступил в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. С использованием фотосъемки обвиняемый собрал информацию об автомобилях, имеющих доступ на территорию станции, их маршрутах и местах стоянки. Эти сведения он передал через мессенджер украинскому куратору.
В мае 2023 года Потынг получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов. Через тайник он получил взрывчатку и перенес ее в свою квартиру. Затем он заложил устройство под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом. Тем не менее взрывчатку обнаружили и обезвредили, а самого Потынга задержали. Впоследствии его заключили под стражу.
Уголовное дело направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных соучастников продолжается.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России.
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