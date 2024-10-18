https://ria.ru/20241018/zabajkale-1978661061.html

В некоторых районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели урожая

В некоторых районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели урожая - РИА Новости, 18.10.2024

В некоторых районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели урожая

Режим ЧС ввели в ряде районов Забайкалья из-за гибели сельскохозяйственных культур после обильного мокрого снега, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:01

2024-10-18T10:01

2024-10-18T10:08

происшествия

краснокаменск

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Режим ЧС ввели в ряде районов Забайкалья из-за гибели сельскохозяйственных культур после обильного мокрого снега, сообщило правительство региона. "Из-за возникшей в связи выпадением большого количества мокрого снега и гибели сельхозкультур сложной обстановки в агропромышленном комплексе региона с 18 числа на территории нескольких районов Забайкалья введен режим ЧС. Зоны, где действует режим ЧС, определены в границах сёл Бура, Чупрово Калганского муниципального округа; Приаргунского муниципального округа; сёл Манкечур, Васильевский Хутор, Мулино Александрово-Заводского муниципального округа; города Краснокаменск и Краснокаменского района", — говорится в заявлении. Местным властям в этих районах рекомендовали разработать планы и определить перечень мер для защиты агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций. До 1 ноября муниципалитеты должны обследовать попавшие под снег сельскохозяйственные культуры, которые находятся на неподлежащих уборке площадях, и предоставить документы с оценками ущерба в минсельхоз Забайкалья.

https://ria.ru/20240327/morozy-1936067613.html

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краснокаменск

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснокаменск