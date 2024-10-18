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В некоторых районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели урожая - РИА Новости, 18.10.2024
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10:01 18.10.2024 (обновлено: 10:08 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/zabajkale-1978661061.html
В некоторых районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В некоторых районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели урожая - РИА Новости, 18.10.2024
В некоторых районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели урожая
Режим ЧС ввели в ряде районов Забайкалья из-за гибели сельскохозяйственных культур после обильного мокрого снега, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:01
2024-10-18T10:08
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Режим ЧС ввели в ряде районов Забайкалья из-за гибели сельскохозяйственных культур после обильного мокрого снега, сообщило правительство региона. "Из-за возникшей в связи выпадением большого количества мокрого снега и гибели сельхозкультур сложной обстановки в агропромышленном комплексе региона с 18 числа на территории нескольких районов Забайкалья введен режим ЧС. Зоны, где действует режим ЧС, определены в границах сёл Бура, Чупрово Калганского муниципального округа; Приаргунского муниципального округа; сёл Манкечур, Васильевский Хутор, Мулино Александрово-Заводского муниципального округа; города Краснокаменск и Краснокаменского района", — говорится в заявлении. Местным властям в этих районах рекомендовали разработать планы и определить перечень мер для защиты агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций. До 1 ноября муниципалитеты должны обследовать попавшие под снег сельскохозяйственные культуры, которые находятся на неподлежащих уборке площадях, и предоставить документы с оценками ущерба в минсельхоз Забайкалья.
https://ria.ru/20240327/morozy-1936067613.html
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происшествия, краснокаменск
Происшествия, Краснокаменск
В некоторых районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели урожая

В некоторых районах Забайкалья из-за гибели урожая после снегопада ввели ЧС

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Режим ЧС ввели в ряде районов Забайкалья из-за гибели сельскохозяйственных культур после обильного мокрого снега, сообщило правительство региона.
«
"Из-за возникшей в связи выпадением большого количества мокрого снега и гибели сельхозкультур сложной обстановки в агропромышленном комплексе региона с 18 числа на территории нескольких районов Забайкалья введен режим ЧС. Зоны, где действует режим ЧС, определены в границах сёл Бура, Чупрово Калганского муниципального округа; Приаргунского муниципального округа; сёл Манкечур, Васильевский Хутор, Мулино Александрово-Заводского муниципального округа; города Краснокаменск и Краснокаменского района", — говорится в заявлении.
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Местным властям в этих районах рекомендовали разработать планы и определить перечень мер для защиты агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций.
До 1 ноября муниципалитеты должны обследовать попавшие под снег сельскохозяйственные культуры, которые находятся на неподлежащих уборке площадях, и предоставить документы с оценками ущерба в минсельхоз Забайкалья.
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