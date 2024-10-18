В некоторых районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В некоторых районах Забайкалья из-за гибели урожая после снегопада ввели ЧС
Уборка пшеницы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Режим ЧС ввели в ряде районов Забайкалья из-за гибели сельскохозяйственных культур после обильного мокрого снега, сообщило правительство региона.
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"Из-за возникшей в связи выпадением большого количества мокрого снега и гибели сельхозкультур сложной обстановки в агропромышленном комплексе региона с 18 числа на территории нескольких районов Забайкалья введен режим ЧС. Зоны, где действует режим ЧС, определены в границах сёл Бура, Чупрово Калганского муниципального округа; Приаргунского муниципального округа; сёл Манкечур, Васильевский Хутор, Мулино Александрово-Заводского муниципального округа; города Краснокаменск и Краснокаменского района", — говорится в заявлении.
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Местным властям в этих районах рекомендовали разработать планы и определить перечень мер для защиты агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций.
До 1 ноября муниципалитеты должны обследовать попавшие под снег сельскохозяйственные культуры, которые находятся на неподлежащих уборке площадях, и предоставить документы с оценками ущерба в минсельхоз Забайкалья.
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